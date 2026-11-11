Come sta Lindsey Vonn dopo la nona operazione? “Tolto tutta questa m****”. E il sacchetto con le viti…

Lindsey Vonn si è sottoposta al nono intervento chirurgico in seguito alla brutta caduta avvenuta durante la discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, disputata lo scorso 8 febbraio sulle nevi della Perla delle Dolomiti. La fuoriclasse statunitense è tornata in sala per una nuova operazione alla gamba sinistra, che tra l’altro aveva già dovuto fare i conti con la rottura del legamento crociato avvenuta in Coppa del Mondo a Crans-Montana, qualche giorno prima della rassegna a cinque cerchi.

L’intervento è servito per rimuovere le placche e le vite impiegate per stabilizzare le fratture, ma anche per ricostruire il crociato, pratica non possibile in precedenza a causa delle condizioni dell’osso. Il futuro della 42enne americana è ancora da definire: è stata inserita nella squadra statunitense di Coppa del Mondo per la stagione iniziata a fine ottobre con il gigante di Soelden, ma non sarà semplice rientrare in gara a stretto giro per uno dei volti simbolo dello sci alpino internazionale.

Lindsey Vonn ha diffuso un aggiornamento tramite un paio di storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, dichiarando di avere tolto tutta la “m**** dalla mia gamba” e maneggiando un sacchetto con le placche e le viti rimosse. La sciatrice ha poi affermato: “L’intervento chirurgico è andato bene, presto vi darò un aggiornamento”.