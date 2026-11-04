Come cambia il ranking di Lorenzo Musetti dopo la vittoria contro Zverev: le proiezioni di classifica a Parigi

Lorenzo Musetti si è presentato al Masters 1000 di Parigi senza una grossa cambiale da difendere: lo scorso anno venne sconfitto da Lorenzo Sonego ai secondo turno sul cemento indoor della capitale francese e portò a casa soltanto dieci punti. In questa settimana, però, sono scaduti anche i 165 punti della finale giocata al torneo ATP 250 di Atene.

Il toscano si è qualificato agli ottavi di finale in terra transalpina, ha portato a casa 100 punti e ora è in saldo negativo di 65 punti, occupando il 25mo posto del ranking ATP virtuale con 1.895 punti all’attivo. Questo è lo scenario dopo aver battuto il tedesco Alexander Zverev, essersi tolto lo sfizio di battere il numero 1 del mondo per la seconda volta in carriera (dopo Novak Djokovic nel 2023 agli ottavi di Montecarlo) ed essersi meritato la sfida con il padrone di casa Luca Van Assche.

Quali potrebbero essere le proiezioni per Luca Musetti a Parigi? Fin dove potrà proseguire la sua scalata e quale posizione potrebbe ricoprire al termine di questa competizione? In caso di approdo ai quarti di finale volerebbe a 1.995 punti e sarebbe virtualmente 24mo, sopravanzando il russo Karen Khachanov (ancora in corsa nel torneo). Ci sarebbe bisogno della semifinale pe volare a quota 2.195 punti e operare un balzo concreto: sicuramente si lascerebbe alle spalle Darderi, Tien e Rublev, salendo al 20mo posto virtuale.

In caso di finale, il tabellino parlerebbe di 2.455 punti: anche Cerundolo e Nakashima verrebbero scavalcati, per una 18ma piazza virtuale. Alzando al cielo il trofeo, invece, Lorenzo Musetti salirebbe a 2.795 punti e sarebbe il nuovo numero 15 del mondo.

PROIEZIONI RANKING ATP LORENZO MUSETTI

Ranking ATP virtuale con gli ottavi a Parigi: 25mo con 1.895 punti.

Ranking ATP virtuale con gli eventuali quarti a Parigi: 24mo con 1.995 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale semifinale a Parigi: 20mo con 2.195 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale finale a Parigi: 18mo con 2.455 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale vittoria a Parigi: 15mo con 2.795 punti.