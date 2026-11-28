La Coppa del Mondo di combinata nordica torna subito in pista a Ruka, in Finlandia. La seconda gara stagionale premia l’Austria, che conquista il successo grazie a Rettenegger. Aaron Kostner conquista, come già accaduto ieri, il miglior piazzamento in casa azzurra.

L’Austria sale sul gradino più alto del podio nell’Individual Gundersen Large Hill/10.0km. Stefan Rettenegger, primo nella prova di salto con 158.7, amministra il vantaggio accumulato e taglia il traguardo per primo con il tempo di 24:09.1.

Alle sue spalle si piazza il norvegese Jens Luraas Oftebro che, dopo aver ottenuto l’ottavo punteggio nella prova di salto, recupera 26” nella seconda parte di gara ed è secondo con 54.3 di ritardo dal vincitore. Chiude la sua prova in terza posizione David Mach. Il tedesco taglia il traguardo con un ritardo di 1:03.5 dal primo classificato.

La Top 5 si completa con la quarta piazza ottenuta dall’estone Kristjan Ilves, 1:05.5 il suo ritardo dal vincitore, e con il quinto posto conquistato da Aleksander Skoglund a 1:08.0 dall’austriaco. Da segnalare la furiosa rimonta di Einar Luraas Oftebro che, dopo aver concluso la prova di salto al diciottesimo posto con 124.6, recupera oltre quaranta secondi e chiude nono a 1:33.2.

Aaron Kostner si conferma ancora una volta come il migliore degli azzurri e chiude la sua performance in ventiquattresima posizione con 3:13.7 di svantaggio. Termina al trentaseiesimo posto Domenico Mariotti, mentre è trentottesimo Manuel Senoner. Non è partito invece Iacopo Bortolas.