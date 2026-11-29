La combinata nordica continua a parlare norvegese. Nella Men’s Individual Mass Start HS142, gara che conclude il fine settimana inaugurale disputato a Ruka, in Finlandia, è nuovamente lo scandinavo Jens Luraas Oftebro a fare la voce grossa. Aaron Kostner è, ancora una volta, il migliore degli azzurri e sfiora la Top 10.

Oftebro, dopo aver stabilito il miglior tempo nella prova di fondo con 23:11.2, domina la scena anche dal trampolino e chiude al comando con il punteggio di 145.3. Il norvegese precede l’austriaco Stefan Rettenegger, vincitore della gara di ieri, che conquista la seconda piazza con 144.1.

Il tedesco Julian Schmid conquista il podio con il punteggio di 141.6 davanti al connazionale Vinzenz Geiger, quarto classificato con 138.3. La Top 5 di giornata si completa con Einar Luraas Oftebro che termina quinto con 137.3 dopo aver chiuso al quarto posto i dieci chilometri di fondo.

Aaron Kostner firma la miglior prestazione del suo fine settimana. L’azzurro, dopo aver concluso la prova di fondo in dodicesima posizione con 23:21.4, conferma il suo piazzamento dal trampolino e conclude la gara con 110.5. Gli altri azzurri terminano nelle retrovie: Iacopo Bortolas chiude quarantesimo, Manuel Senoner è quarantaduesimo e Domenico Mariotti quarantatreesimo.