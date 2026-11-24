A marzo, la combinata nordica italiana ha messo un marcato “punto” nel diario della sua storia. Non è stato un “punto e a capo”, bensì la fine di un capitolo, dopo il quale è stata voltata pagina. Alessandro Pittin, il più grande combinatista italiano di tutti i tempi, ha appeso sci e casco al chiodo dopo vent’anni di fulgida attività. Contemporaneamente ha smesso, stavolta definitivamente, il secondo azzurro più blasonato di sempre, ossia Samuel Costa. Come se non bastasse, pure un valido atleta qual è stato Raffaele Buzzi ha preferito dedicarsi ad altro nella vita.

Si volta davvero pagina e, a questo giro, non comincia neppure un nuovo ciclo olimpico. La disciplina è stata esclusa dalla famiglia a Cinque cerchi e si trova relegata all’ambito FIS, senza possibilità di sconfinare in territori più rigogliosi e ricchi. Non per questo si deve pensare di “chiudere baracca e burattini”. Finché c’è vita, c’è speranza non è una frase fatta. E’ l’atteggiamento più corretto per approcciare qualsiasi esistenza, soprattutto se la scintilla che la fa brillare è accesa.

L’Italia della combinata nordica ricomincia da Aaron Kostner, passato improvvisamente dal ruolo di “giovane del gruppo” a quello di “decano” a soli 27 anni. Il sudtirolese è sulla scena internazionale da quasi un decennio, ma purtroppo si è plafonato su un livello di rendimento inferiore alle attese generate quando era teenager. Rebus sic stantibus, il ragazzo proveniente dalla Val Gardena vale costantemente piazzamenti fra il 21° e il 40° posto, con occasionali puntate a ridosso della top-ten.

Può valere di più, nulla quaestio e, se sarà assistito dalla salute, varrà di più. Tanti ritiri fra gli atleti di vertice aprono fisiologicamente più spazio per entrare nei quartieri nobili delle classifiche. Inoltre, più passano gli anni, più si impara a conoscere il proprio fisico e, se si ha la prontezza di spirito di ascoltarlo, si può valorizzarlo, facendo fruttare il potenziale di cui si è dotati naturalmente. A chi di dovere il compito di tramutare il “potenziale” in risultati concreti.

A proposito di potenziale, quello di Iacopo Bortolas è tutto da scoprire. Francamente, l’impressione è che il piazzamento nella top-15 conquistato proprio nell’ultima gara della stagione 2025-26 non sia stato un caso, bensì il possibile valore del ventitreenne trentino, che sinora non è ancora riuscito a esprimersi al pieno delle proprie possibilità nel circuito maggiore. Si parla di un campione del mondo junior, naturalmente dotato sul trampolino.

Un domani, Bortolas potrebbe decidere di specializzarsi nel salto con gli sci, come in passato fece anche Davide Bresadola, nato combinatista e poi diventato saltatore di alto livello. Se ne riparlerà, eventualmente, in primavera. Il 2026-27 vede Iacopo ancora nei panni dell’atleta polivalente. La possibilità di vederlo costantemente fra i primi 30, con qualche puntata nella top-15 è concreta. Non è una speranza, è una prospettiva. Vedremo se si concretizzerà, ma questo può essere il benchmark di rendimento per l’inverno.

Si vedrà se Domenico Mariotti, classe 2001, avrà modo di trovare finalmente la sua dimensione in Coppa del Mondo. Nel suo caso, significherebbe diventare atleta capace di entrare con regolarità fra i primi 40, marcando quindi punti iridati. Come detto, la disciplina è stata caratterizzata da tanti ritiri. C’è spazio per salire fisiologicamente di rendimento e il trentino è in prima fila per occupare le posizioni utili a smuovere il proprio ranking iridato.

Vedremo se qualche nuova leva avrà modo di incidere nel circuito maggiore, come in tanti si augurano. Per esempio, il ventenne Manuel Senoner era molto quotato a livello giovanile, però sinora ha faticato a emergere nell’ambito del primo livello. Inoltre, durante le competizioni estive, il coetaneo Bryan Venturini ed Eros Consolati (di un paio di primavere più anziano) hanno mostrato discrete prestazioni. Devono ancora costruirsi e prendere le misure alla “combinata nordica che conta”, ma non per questo vanno derubricati come figure di complemento, soprattutto in prospettiva futura.