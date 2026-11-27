La Coppa del Mondo di combinata nordica inizia all’insegna del dominio assoluto della Norvegia. Nell’Individual Compact Large Hill/7.5 km disputato a Ruka, in Finlandia, gli atleti scandinavi monopolizzano il podio. Aaron Kostner è il migliore degli azzurri.

Einar Luraas Oftebro, dopo aver ottenuto il quarto posto nel salto, recupera i ventidue secondi di distacco accumulati, chiude la sua prestazione al comando tagliando il traguardo in 17’23”8 e precede il fratello Jens Luraas Oftebro, secondo a 1.5. Kasper Moen Flatla, al comando a metà gara, termina terzo con un ritardo di 4.8.

La Top 5 di giornata si completa con il quarto posto conquistato dal tedesco Vinzenz Geiger, sette secondi il suo ritardo dal vincitore, mentre l’austriaco Stefan Rettenegger termina quinto con un ritardo di 7.0 da Einar Luraas Oftebro. L’estone Kristjan Ilves conquista la sesta posizione con un distacco di 13.9.

Aaron Kostner rimonta cinque posizioni e termina ventiquattresimo a 1’16”5 dal vincitore. Manuel Senoner ottiene il trentatreesimo posto, piazzamento che gli vale i primi punti in Coppa del Mondo, a 1’44”2. Domenico Mariotti termina trentacinquesimo a 1’45”4, mentre Iacopo Bortolas è quarantaseiesimo a 2’42”8.

Nella prova di salto disputata in mattinata, Kasper Moen Flatla ha ottenuto il punteggio migliore con 152.5. Alle sue spalle l’austriaco Thomas Rettenegger, secondo con 147.9, e l’estone Kristjan Ilves, terzo con 147.0. Ai piedi del podio i fratelli Oftebro. Aaron Kostner, ventinovesimo con 89.5, era stato il migliore degli italiani davanti al connazionale Manuel Senoner, trentesimo con 89.0.