La XLIV edizione della Coppa del Mondo maschile di combinata nordica inizia nel momento più buio della storia della disciplina, esiliata dalla famiglia olimpica durante l’estate. Il Cio ha crudelmente tracciato una linea su un’esperienza durata 102 anni, eliminando dal programma dei Giochi uno degli sport che vi aveva sempre fatto parte. D’altronde, il Comitato Olimpico Internazionale da quasi quattro decenni non risponde ad altri principi se non a quelli dettati dal Dio Soldo.

“Bye bye combinata nordica, niente Olimpiadi 2030” è stato detto senza troppi complimenti. Troppo ridotto il novero delle nazioni veramente competitive. Troppo insipiente il management che, per anni, ha sbagliato quasi tutte le mosse che potevano essere sbagliate, scavandosi di fatto la fossa con le proprie mani. Soprattutto troppo debole mediaticamente e scarsamente seguita sui social network. In un mondo dove la popolarità è tutto, essere una disciplina di nicchia è una colpa imperdonabile agli occhi del Cio.

L’esclusione dal programma dei Giochi delle Alpi francesi è l’equivalente della condanna all’abbandono nel deserto profondo del pianeta Arrakis nella saga fantasy “Dune”, partorita dalla mente di Frank Herbert. Una pratica punitiva di fatto letale a causa dei giganteschi vermi delle sabbie che popolano il Grande Deserto, caratterizzato anche da un caldo estremo. Quasi pari a quello vissuto nell’estate 2026.

La combinata nordica si trova ora di fronte all’improbo compito di sopravvivere all’esilio dal fertile terreno a Cinque cerchi. Non sarà semplice, perché una volta privato dello status di “disciplina olimpica” tante nazioni hanno cominciato a smantellare il settore, oppure a ridurre drasticamente i già scarni investimenti nello stesso. Sostanzialmente, si è innescato un circolo vizioso dal quale è difficilissimo uscire.

Tuttavia finché c’è vita, c’è speranza; e la vita va difesa con le unghie e con i denti. La combinata nordica, pur condannata, è ancora viva. Ci potrà essere speranza per rientrare alle Olimpiadi, magari già dall’edizione 2034? Sì, ma a condizione di chiudere il lunghissimo diario scritto sinora, cominciato con il pennino a inchiostro, proseguito con le penne a sfera e con le macchine da scrivere, per essere chiuso con Microsoft Word. In seconda istanza aprendone uno nuovo, di diario. Vergine, ancora eburneo nelle sue pagine e nel foglio virtuale sullo schermo.

Un nuovo diario che dovrà essere scritto da mani totalmente differenti da quelle che hanno portato alla catastrofe sportiva verificatasi in estate. Serve un nuovo corso, in grado di dimostrare, per prima cosa, di essere credibile agli occhi del pubblico e dei mammasantissima del Cio. Alla fine della fiera, la verità è che la combinata nordica ha perso totalmente credibilità con una serie di scelte gestionali e di governance tra lo scellerato e l’assurdo. Si parla di format, sistemi di punteggio, alchimie regolamentari, mancata percezione dell’aura farsesca generata dalla risposta a certi episodi. Il resto è venuto di conseguenza. Fino a quando non si ritroverà il lume della ragione, non ci sarà quella speranza di cui sopra.

Detto questo, i nomi dei protagonisti sono sempre i soliti, tenendo però presente che l’austriaco Johannes Lamparter (detentore della Sfera di cristallo) si è infortunato durante l’estate. Dunque non ha potuto approcciare l’inverno nel migliore dei modi. I crismi di favorito vanno pertanto spostati sul norvegese Jens Lurås Oftebro, che peraltro è stato il dominatore dei Giochi olimpici e l’atleta più forte nell’anno solare 2026, pagando però a caro prezzo l’inizio balbettante della scorsa stagione.

I tedeschi Julian Schmid e Vinzenz Geiger non partono però battuti, così come Einar Lurås Oftebro (fratello maggiore di Jens Lurås), l’austriaco Stefan Rettenegger – incredibilmente ancora alla ricerca della prima vittoria della carriera, nonostante un talento indiscusso (e ben 14 presenze sul podio, seppur tutte in seconda o terza posizione) – e il finlandese Ilkka Herola. Sono questi “I magnifici 7” per talento e blasone ai nastri di partenza della stagione 2026-27. Un cast che, però, potrebbe sempre modificarsi a seconda di sorprese e delusioni. Quelle non mancano mai, però per definizione sono imprevedibili e non possono certo essere anticipate in questa sede.