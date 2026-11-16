Combinata nordica
Combinata nordica, i convocati dell’Italia per Ruka: Kostner e Bortolas i leader del nuovo corso azzurro
La FISI ha già diramato le convocazioni ufficiali per la tappa inaugurale della Coppa del Mondo di combinata nordica 2026-2027, in programma a Ruka da giovedì 26 a domenica 29 novembre. In Finlandia si disputerà il primo atto stagionale del circuito maggiore maschile, mentre le donne debutteranno una settimana più tardi a Lillehammer facendo compagnia agli uomini.
La località finnica ospiterà nell’ordine una individual compact, una gundersen ed una mass start, con segmento di salto sempre dal trampolino grande. Il direttore tecnico Ivo Pertile ha selezionato Aaron Kostner, Iacopo Bortolas, Domenico Mariotti e Manuel Senoner in vista dell’ouverture della Coppa del Mondo che inaugura il primo quadriennio “non olimpico” della storia della disciplina.
La combinata nordica, presente nel programma della rassegna a cinque cerchi sin dalla prima edizione, è stata rimossa infatti dal calendario delle Olimpiadi Invernali del 2030 (che si terranno in Francia). Il quartetto tricolore partirà per la Finlandia mercoledì 18 novembre per affrontare un raduno di allenamento a Rovaniemi in preparazione delle gare di Ruka.