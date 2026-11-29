La finale della Coppa Davis 2026 di tennis si deciderà al doppio: Italia e Spagna sono sull’1-1 al termine dei due singolari. Carlos Alcaraz, infatti, regala alla formazione iberica il punto del pareggio sconfiggendo Flavio Cobolli, battuto con il punteggio di 6-2 7-6 (4) dopo un’ora e 35 minuti di gioco, nella sfida tra i numeri 1 delle due squadre.

Nel primo set i servizi dominano i primi quattro giochi, con appena tre punti vinti dal giocatore in risposta. Nel quinto game, però, l’equilibrio si spezza: Cobolli va sotto 15-40, ed alla seconda occasione Alcaraz allunga. L’azzurro nel gioco successivo va sul 15-30 in risposta, ma lo spagnolo risale e conferma il break. Il settimo game torna ad essere lottato, con Cobolli che non sfrutta l’occasione sul 40-30 e si fa trascinare ai vantaggi: l’azzurro offre palla break, e l’iberico è cinico, volando sul 5-2. Alcaraz a seguire tiene la battuta a quindici e chiude sul 6-2 in appena mezz’ora di gioco.

Nella seconda partita il canovaccio sembra ricalcare quello della prima frazione: si apre con 8 punti consecutivi vinti al servizio, e l’equilibrio che permane fino al 2-2. Il quinto game è ancora una volta quello che spacca il match: break a zero dell’iberico, che si porta sul 3-2. Alcaraz continua a macinare gioco: strappo confermato a zero con una serie di dieci punti consecutivi e 13 su 14 dall’1-2. Cobolli resta in partita rimanendo in scia al rivale, ma Alcaraz tiene la battuta a trenta e si porta sul 5-3. L’azzurro difende la battuta, poi lo spagnolo va a servire per l’incontro sul 5-4: Cobolli annulla due match point, poi si procura la prima palla break dall’inizio della sfida e la sfrutta, ottenendo il controbreak del 5-5. Nell’undicesimo game l’azzurro cancella una palla break ed ai vantaggi trova il 6-5, poi Alcaraz non trema e si va al tiebreak. Servizi dominanti fino al 3-3, ma dopo il cambio di campo è Cobolli a conquistare un minibreak di vantaggio, portandosi sul 4-3. Nel momento di maggior difficoltà, viene fuori Alcaraz, che infila quattro punti, vincendo i primi due in risposta, e chiude i conti sul 7-4 dopo un’ora e cinque minuti di gioco.

Le statistiche sorridono ad Alcaraz, che vince 71 punti contro i 54 dell’azzurro, sfruttando 3 delle 5 palle break avute a disposizione, mentre Cobolli converte l’unica occasione concessa dallo spagnolo. L’iberico, inoltre, fa meglio dell’italiano sia con la prima in campo, con cui ottiene l’85% dei punti contro il 74%, sia con la seconda, con cui porta a casa il 57% degli scambi, a fronte del 42% di Cobolli.