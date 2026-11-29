È il momento di entrare in campo per dare il tutto per tutto e scrivere la storia. Nella Finale di Coppa Davis, manifestazione che si conclude oggi a Bologna, l’Italia affronta, a partire dalle 15:00, la Spagna nella riedizione della finale dello scorso anno. Il secondo singolare, che seguirà la sfida tra i numeri due delle rispettive formazioni, propone la sfida tra il numero uno azzurro Flavio Cobolli e lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Gli azzurri, alla quarta finale consecutiva, ritrovano sulla propria strada la storica rivale, anche se con una formazione radicalmente rivisitata che le consente di recitare il ruolo di favorita per la vittoria finale. Non è però da escludere che i due capitani, fino a un’ora prima dall’inizio del primo singolare, possano anche operare altre scelte in base al momento di forma dei giocatori e alle esigenze del match.

Due sconfitte nelle prime due uscite bolognesi per Cobolli che, dopo il sorprendente passo falso contro la Corea, ha lottato con grande generosità contro Lehecka prima di alzare bandiera bianca. Il giocatore romano, penalizzato dall’infortunio subito a Vienna, appare visibilmente stanco e bisognoso di ritrovare la fiducia che lo ha portato ai vertici.

L’incontro, rivincita della recente sfida delle Finals, appare segnato in sede di pronostico, ma se Cobolli riuscirà a stare attaccato al fuoriclasse iberico e a trasformare la partita in una lotta punto a punto, potrebbe esaltarsi e provare ad avere una possibilità.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Spagna, finale della Coppa Davis 2026. Tutte le partite verranno trasmesse in diretta tv su Rai 1 e SuperTennis; in diretta streaming su SuperTennis+, supertennis.tv e RaiPlay. OA Sport proporrà la diretta live testuale di tutti i match.

CALENDARIO ITALIA-SPAGNA FINALE COPPA DAVIS 2026

Domenica 29 novembre

Ore 15.00 Italia vs Spagna – Diretta tv su SuperTennis e Rai 1

PROGRAMMA ITALIA-SPAGNA FINALE COPPA DAVIS 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis e Rai 1

Diretta streaming: SuperTennis+, supertennis.tv e RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport