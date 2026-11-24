Clemente Russo rilancia. Dopo la sconfitta per K.O tecnico subita sabato al cospetto del trentenne Momo Elmaghraby a cinque anni di distanza dal suo ritiro, il pluri medagliato olimpico è tornato a parlare di quanto successo nella notte di TAF 14 in occasione dell’ospitata a Pressing, trasmissione di approfondimento sportivo in onda su Canale 5.

L’argento a Pechino 2008 e Londra 2012 ha infatti chiarito che la sua volontà, prima ancora di una possibile vittoria, era quella di riaccendere i riflettori sulla disciplina.” La mia storia continua? Direi di sì – ha risposto secco il campano – Perché non mi sono divertito fino alla fine. Io non penso che un atleta a quarantaquattro anni e quattro mesi aveva intenzione di andare a vincere un Mondiale in America. Se l’ho fatto è stato per dare realmente popolarità allo sport”.

In tal senso, il nativo di Caserta ha rimarcato il buon successo avuto in termini di ascolti televisivi: “C’è voluto Clemente Russo per riempire il palazzetto e segnare novecentomila spettatori su Italia 1. Se occorrerà di nuovo una mia mano per lo sport, il mio sport, sono a disposizione“.

il pugile è poi tornato sulla sfida contro l’italo-egiziano: “Mi son dovuto dedicare più alla costruzione del fisico che un po’ avevo perso, la preparazione fisica e organica, e mi sono dedicato meno alla boxe. Avessi avuto qualche mese in più, forse sarebbe andato diversamente”.