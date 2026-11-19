Sabato 21 novembre si materializzerà l’atteso ritorno sul ring di Clemente Russo, che affronterà Mohamed Elmaghraby all’Allianz Cloud di Milano, nell’ambito dell’evento TAF – The Art of Fighting 14 (prevista la diretta tv su Italia 1, attorno alle ore 23.00-23.30). Il ribattezzato Tatanka si rimetterà in gioco a cinque anni dal suo ritiro agonistico e farà il proprio vero debutto da professionista (escludendo la parentesi della World Series of Boxing), catturando l’attenzione di tantissimi appassionati di boxe.

Per alcuni un’abile operazione di marketing, per altri lo show di una vecchia gloria. Di sicuro la nobile arte si è meritata una ribalta mediatica alle nostre latitudini che mancava da davvero molto tempo, merito di un punto di riferimento del pugilato tricolore, conosciuto anche dal grande pubblico e noto anche a chi non segue con costanza le vicissitudini sportive, considerando la partecipazione del campano a molteplici programmi televisivi generalisti, spesso in compagnia della moglie.

Il 44enne, due volte medaglia d’argento tra i pesi massimi alle Olimpiadi (a Pechino 2008 e Londra 2012, quando perse contro l’ucraino Oleksandar Usyk, poi Campione del Mondo unico e indiscusso dei pesi massimi tra i professionisti) e due volte Campione del Mondo tra i 91 kg tra i dilettanti (2007 e 2013), si è allenato duramente per farsi trovare pronto a questo incontro, che si svilupperà sulla distanza delle otto riprese da tre minuti ciascuno.

Sarà un match con futuro? In caso di vittoria, Clemente Russo proseguirà su questa strada e avrà altre occasioni? Tatanka ha dichiarato senza mezzi termini di essere convinto di crescere e di poter dare delle risposte agli hater che lo hanno attaccato negli ultimi mesi. Il match sarà al limite dei 93 kg. Momo Elmaghraby ha 30 anni, è un cittadino italiano di origini egiziane, è imbattuto da professionista (15 vittorie, di cui 7 per ko) e il suo ultimo match risale allo scorso 23 maggio, quando ebbe la meglio ai punti contro Vincenzo Lizzi proprio all’Allianz Cloud.