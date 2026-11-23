“Potevo continuare tranquillamente“. Clemente Russo, a caldo, non ha avuto dubbi sulle sue condizioni, ma il suo ritorno sul ring si è chiuso comunque con la sconfitta per KO tecnico al terzo round contro Mohamed Elmaghraby, all’Allianz Cloud di Milano. L’arbitro ha fermato l’incontro, a catchweight di 93 chili, dopo un gancio al mento, giudicando in difficoltà il vicecampione olimpico, 44 anni, che si era rialzato.

L’egiziano aveva costruito il successo per gradi. Nel primo round i due si sono studiati, nel secondo Elmaghraby ha cominciato ad affondare i colpi, nel terzo ha chiuso i conti.

Il punto di vista di Russo è stato questo: “Innanzitutto sto bene, ho preso un colpo ma potevo continuare tranquillamente, sono lucidissimo. È stato un match molto discusso, di cui si è parlato tanto e il supporto di TAF è stato fondamentale, abbiamo creato un bello spettacolo insieme. Elmaghraby è stato bravo a sorprendermi con quell’azione, ha un futuro davanti e gli auguro il meglio. Lo sport illumina il sentiero della vita a qualsiasi età, spero di aver ispirato tanti giovani“.

Sul futuro il campano ha le idee chiare, e il regolamento gli dà un limite preciso: “Prossimi passi? Da regolamento ho ancora 8 mesi per combattere da professionista, finché non compirò 45 anni. Se c’è bisogno di dare un’altra spinta di popolarità al pugilato, io ci sono” (fonte: Comunicato Stampa).

I numeri della serata dicono che la spinta c’è già stata. L’Allianz Cloud era esaurito, con più di 5mila spettatori, e a bordoring c’erano Lazza, Kid Yugi, Tedua, Noyz Narcos e Rhove. Mediaset ha trasmesso l’evento in diretta su Mediaset Infinity e il main event in differita su Italia 1: 705mila spettatori medi e 11,8% di share sul target commerciale in seconda serata. Una copertura che ha ricordato gli anni d’oro del pugilato nazionale.