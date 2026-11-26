Doveva essere una serata complicata, quella contro la corazzata ancora imbattuta e già sicura del biglietto per il Qatar. Invece, sul parquet amico del PalaEur di Roma, l’Italbasket sfodera una prestazione maiuscola, piega la Turchia per 86-72 e compie un passo forse decisivo verso i Mondiali del 2027.

Un successo che vale doppio, non solo per il prestigio di aver inflitto ai turchi il primo dispiacere del girone, ma perché si incastra alla perfezione con quanto accaduto contemporaneamente a Klaipėda, dove la Lituania ha travolto la Serbia (97-78) riaprendo completamente i giochi per le posizioni di vertice.

Alla vigilia, i calcoli sembravano quasi obbligati e lasciavano agli azzurri pochi margini di manovra contro una capolista forte delle sue otto vittorie consecutive. L’Italia, invece, ha risposto sul campo con personalità, mettendo fieno in cascina e blindando il proprio vantaggio sulle inseguitrici.

Perché la vittoria netta dei baltici sui serbi avrebbe potuto mettere pressione alla squadra azzurra; al contrario, il successo romano mantiene intatto il margine di sicurezza sulla Lituania, quarta forza del girone. Gli azzurri restano avanti di una vittoria reale (15 punti contro 14 secondo il conteggio FIBA), che equivale però a due lunghezze virtuali grazie al preziosissimo 2-0 negli scontri diretti maturato nella prima fase.

In tutto questo, la Serbia, fino a poche ore fa lanciata verso una qualificazione tranquilla alle spalle della Turchia, incappa in una serata nerissima in terra baltica e si ritrova ora appaiata proprio all’Italia a quota 15 punti (6 vittorie e 3 sconfitte). I serbi restano davanti solo in virtù del successo dell’andata a Pesaro (64-76), ma lo scenario è totalmente ribaltato: domenica sera a Belgrado, nello scontro diretto che chiuderà questa finestra, gli uomini allenati Luca Banchi si giocheranno addirittura il sorpasso per il secondo posto.

Con la Turchia già qualificata e ormai sazia, e con una gara casalinga contro la Bosnia-Erzegovina ancora da sfruttare a febbraio prima della chiusura a Istanbul, la strada verso il Qatar appare meno complessa.

CLASSIFICA GRUPP J

1. Turchia (già qualificata con 8 vittorie e 1 sconfitta) 17 punti

2. Serbia (6 vittorie e 3 sconfitte) 15 punti

3. Italia (6 vittorie e 3 sconfitte) 15 punti (alle spalle della Serbia per lo scontro diretto nel match d’andata)

4. Lituania (5 vittorie e 4 sconfitte) 14 punti

5. Islanda (4 vittorie e 5 sconfitte) 13 punti

6. Bosnia-Erzegovina (3 vittorie e 6 sconfitte) 12 punti

*Le prime tre classificate si qualificano ai Mondiali di Qatar 2027