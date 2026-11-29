Si complica il cammino dell’Italia verso i Mondiali di basket del 2027. Sul parquet infuocato dell’Aleksandar Nikolić Hall di Belgrado, gli azzurri di coach Luca Banchi cedono il passo alla Serbia con il punteggio di 102-76, incassando una sconfitta pesante non solo per il morale, ma soprattutto per gli equilibri del Gruppo J. Con la Turchia già aritmeticamente qualificata e saldamente al comando, il ko in terra serba, sommato alla vittoria odierna della Lituania, trasforma le ultime due giornate in una vera e propria volata ad altissima tensione.

Nonostante il passo falso di Belgrado e il contemporaneo aggancio in classifica da parte della Lituania, l’Italia resta comunque virtualmente padrona del proprio destino, occupando ancora il terzo e ultimo posto utile per staccare il biglietto iridato. A tenere a galla gli azzurri in questo momento è il preziosissimo 2-0 negli scontri diretti contro i baltici maturato nella prima fase: nel regolamento FIBA, infatti, in caso di arrivo a pari punti a fine girone il primo criterio discriminante è proprio il bilancio nei confronti diretti, un fattore che al momento premia la squadra di Banchi.

Tuttavia, il margine d’errore si è completamente azzerato. Con la Serbia ormai scappata avanti e forte anche del vantaggio nel doppio confronto diretto dopo il successo dell’andata a Pesaro, la corsa per il terzo posto si è ridotta a un duello rusticano a due tra Italia e Lituania.

Per questo motivo, nell’ultima finestra di qualificazione di febbraio-marzo 2027, l’Italia non avrà alternative: per avere la certezza matematica della qualificazione senza dover dipendere dai risultati altrui, gli azzurri dovranno vincere entrambe le partite rimanenti.

Facendo bottino pieno, anche un eventuale percorso netto della Lituania risulterebbe vano proprio per via degli scontri diretti favorevoli all’Italia. Al contrario, anche un solo passo falso riaprirebbe le porte ai baltici, ai quali basterebbe vincere le proprie due gare per operare il sorpasso definitivo.

CLASSIFICA GRUPP J

1. Turchia (già qualificata con 9 vittorie e 1 sconfitta) 19 punti

2. Serbia (7 vittorie e 3 sconfitte) 17 punti

3. Italia (6 vittorie e 4 sconfitte) 16 punti

4. Lituania (6 vittorie e 4 sconfitte) 16 punti

5. Islanda (4 vittorie e 6 sconfitte) 14 punti

6. Bosnia-Erzegovina (3 vittorie e 7 sconfitte) 13 punti

*Le prime tre classificate si qualificano ai Mondiali di Qatar 2027