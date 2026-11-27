Sci di fondo
Classifica Coppa del Mondo sci di fondo maschile 2026-2027: sestetto norvegese al vertice, Graz e Barp vicini alla top10
CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO MASCHILE 2026-2027
1 3421154 NYENGET Martin Loewstroem NOR 100
2 3424373 REE Andreas Fjorden NOR 95
3 3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 90
4 8420837 HEGGEN Lars NOR 85
5 3422803 STENSHAGEN Mattis NOR 80
6 3421320 IVERSEN Emil NOR 75
7 3181539 ANTTOLA Niko FIN 72
8 3530882 SCHUMACHER Gus USA 69
9 3424067 MICHELSEN Even Solem NOR 66
10 3484079 KOROSTELEV Savelii AIN 63
11 3501819 GISSELMAN Truls SWE 60
12 3290712 GRAZ Davide ITA 58
13 3290825 BARP Elia ITA 56