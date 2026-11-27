Sci di fondo
Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026-2027: Andersson prima leader, Ganz a ridosso della top10
CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE 2026-2027
1. Ebba ANDERSSON (Svezia) 100
2. Linn SVAHN (Svezia) 95
3. Frida KARLSSON (Svezia) 90
4. Natalia TERENTEVA (AIN) 85
5. Heidi WENG (Norvegia) 80
6. Johanna MATINTALO (Finlandia) 75
7. Moa ILAR (Svezia) 72
8. Kristin Austgulen FOSNAES (Norvegia) 69
9. Lotta Udnes WENG (Norvegia) 66
10. Teresa STADLOBER (Austria) 63
11. Jasmi JOENSUU (Finlandia) 60
12. Tiril Udnes WENG (Norvegia) 58
13. Caterina GANZ (Italia) 56
14. Lisa ERIKSSON (Svezia) 54
15. Katharina HENNIG DOTZLER (Germania)
16. Helen HOFFMANN (Germania) 50
17. Eva INGEBRIGTSEN (Norvegia) 48
18. Milla Grosberghaugen ANDREASSEN (Norvegia) 46
19. Emma RIBOM (Svezia) 44
20. Vilma NISSINEN (Finlandia) 42
22. Iris DE MARTIN PINTER (Italia) 38
41. Maria GISMONDI (Italia) 10