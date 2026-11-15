Coppa del Mondo
Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2026-2027: Pinheiro Braathen a punteggio pieno, 3° Vinatzer!
Lucas Pinheiro Braathen rimane a punteggio pieno in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino maschile al termine dello slalom di Levi, seconda gara della stagione. Il norvegese naturalizzato brasiliano vince anche oggi e comanda ora con 200 punti, davanti allo svizzero Loic Meillard, oggi terzo, alla piazza d’onore con 140, a -60.
Alex Vinatzer anche oggi è stato l’unito azzurro ad arrivare al traguardo della seconda manche, chiudendo al quinto posto e portando dunque a casa 45 punti, salendo in terza posizione nella generale a quota 81. L’ordine d’arrivo odierno, ovviamente, ricalca fedelmente la classifica di specialità dello slalom: di seguito tutte le graduatorie della Coppa del Mondo di sci alpino 2026-2027.
CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026-2027
1 PINHEIRO BRAATHEN Lucas BRA 200
2 MEILLARD Loic SUI 140
3 VINATZER Alex ITA 81
4 NOEL Clement FRA 80
5 ODERMATT Marco SUI 60
6 AX SWARTZ Fabian SWE 50
6 RADAMUS River USA 50
8 HALLBERG Eduard FIN 47
9 HAASER Raphael AUT 45
10 GRATZ Fabian GER 40
10 RASSAT Paco FRA 40
CLASSIFICA GIGANTE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026-2027
1 PINHEIRO BRAATHEN Lucas BRA 100
2 MEILLARD Loic SUI 80
3 ODERMATT Marco SUI 60
4 RADAMUS River USA 50
5 HAASER Raphael AUT 45
6 GRATZ Fabian GER 40
7 VINATZER Alex ITA 36
8 SOLBERG Eirik Hystad NOR 32
9 ANGUENOT Leo FRA 29
10 FEURSTEIN Patrick AUT 26
CLASSIFICA SLALOM COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026-2027
1 PINHEIRO BRAATHEN Lucas BRA 100
2 NOEL Clement FRA 80
3 MEILLARD Loic SUI 60
4 AX SWARTZ Fabian SWE 50
5 VINATZER Alex ITA 45
6 RASSAT Paco FRA 40
7 MCGRATH Atle Lie NOR 36
8 HALLBERG Eduard FIN 32
9 KOLEGA Samuel CRO 29
10 POPOV Albert BUL 26