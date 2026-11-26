La Coppa del Mondo maschile di biathlon 2026-2027 scatta da Kontiolahti, in Finlandia, inaugurando la 50ª edizione del circuito. La stagione si concluderà il 21 marzo a Oslo-Holmenkollen, in Norvegia, dopo un inverno che si preannuncia ricco di novità e di sfide. Il nuovo quadriennio olimpico, aperto dai Giochi di Milano Cortina 2026, segna infatti un importante cambio generazionale, con il ritiro dei fratelli Bø e una nuova generazione di atleti pronta a contendersi la Sfera di Cristallo. A febbraio, i Mondiali di Otepää, in Estonia, rappresenteranno l’appuntamento più atteso della stagione.

A partire con i favori del pronostico è il francese Éric Perrot, chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno e le tre coppe di specialità vinte nell’individuale, nell’inseguimento e nella mass start. La sua conferma, tuttavia, non sarà scontata. La Norvegia, pur orfana dei suoi storici protagonisti, conserva una squadra di altissimo livello, guidata da Sturla Holm Lægreid, già vincitore della generale nel 2024-2025, e dall’esplosività di Johan-Olav Botn. Alle loro spalle scalpitano Martin Uldal, Vetle Sjåstad Christiansen e Johannes Dale-Skjevdal, pronti a ritagliarsi un ruolo da protagonisti.

La Francia potrà contare anche sull’esperienza di Quentin Fillon Maillet, mentre la Svezia affida le proprie ambizioni alla continuità di Sebastian Samuelsson. Attenzione anche al giovane statunitense Campbell Wright, uno dei nomi emergenti da seguire in un circuito che potrebbe riservare sorprese.

L’Italia punta soprattutto su Tommaso Giacomel, chiamato a compiere un ulteriore salto di qualità per consolidarsi tra i migliori al mondo e ambire con continuità al podio e alle posizioni di vertice della classifica generale. Accanto a lui, Lukas Hofer metterà a disposizione della squadra la propria esperienza, mentre Didier Bionaz, Elia Zeni, Christoph Pircher e Nicola Romanin cercheranno di confermare i progressi compiuti e di ritagliarsi uno spazio sempre più importante.

Il calendario si svilupperà attraverso dieci tappe europee, per un totale di 26 gare maschili, di cui 21 individuali e cinque staffette, oltre a sei prove miste. Tra gli appuntamenti più attesi per i colori azzurri c’è Anterselva, che torna nella tradizionale collocazione di metà gennaio, offrendo alla squadra italiana un’importante occasione per misurarsi davanti al pubblico di casa.

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO BIATHLON 2026-2027

1 Campbell Wright USA 90

2 Justus Strelow GER 75

3 Vetle Sjaastad Christiansen NOR 65

4 Sturla Holm Laegreid NOR 55

5 Niklas Hartweg SUI 50

6 Philipp Horn GER 45

7 Martin Uldal NOR 41

8 Emilien Claude FRA 37

9 Lukas Hofer ITA 34

10 Oscar Lombardot FRA 31

22 Tommaso Giacomel ITA 19

CLASSIFICA INDIVIDUALE COPPA DEL MONDO BIATHLON 2026-2027

1 Campbell Wright USA 90

2 Justus Strelow GER 75

3 Vetle Sjaastad Christiansen NOR 65

4 Sturla Holm Laegreid NOR 55

5 Niklas Hartweg SUI 50

6 Philipp Horn GER 45

7 Martin Uldal NOR 41

8 Emilien Claude FRA 37

9 Lukas Hofer ITA 34

10 Oscar Lombardot FRA 31

22 Tommaso Giacomel ITA 19