La 15 km individuale ha aperto per il settore femminile la tappa di Kontiolahti, in Finlandia, della Coppa del Mondo 2026-2027 di biathlon: vittoria della svedese Elvira Oeberg, davanti alla padrona di casa finlandese Sonja Leinamo, seconda, ed alla francese Julia Simon, terza.

Ottavo posto per la migliore delle azzurre, Lisa Vittozzi, che incappa in due errori al poligono, equamente distribuiti nelle due serie a terra, mentre l’italiana si conferma infallibile nei poligoni in piedi. Va a punti anche Fabiana Carpella, all’esordio assoluto in Coppa del Mondo, 34ma.

L’ordine d’arrivo odierno ricalca sia la classifica generale che quella di specialità: al comando c’è la svedese Elvira Oeberg con 90 punti, davanti alla finlandese Sonja Leinamo, seconda con 75, ed alla francese Julia Simon, terza con 65. Lisa Vittozzi è ottava con 37, mentre Fabiana Carpella è 34ma a quota 7.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO BIATHLON FEMMINILE 2026-2027

1 OEBERG Elvira SWE 90 1/90

2 LEINAMO Sonja FIN 75 2/75

3 SIMON Julia FRA 65 3/65

4 MICHELON Oceane FRA 55 4/55

5 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 50 5/50

6 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 45 6/45

7 TANNHEIMER Julia U23 GER 41 7/41

8 VITTOZZI Lisa ITA 37 8/37

9 VOBORNIKOVA Tereza CZE 34 9/34

10 CHARVATOVA Lucie CZE 31 10/31

34 CARPELLA Fabiana U23 ITA 7 34/7

CLASSIFICA INDIVIDUALE FEMMINILE

1 OEBERG Elvira SWE 90 1/90

2 LEINAMO Sonja FIN 75 2/75

3 SIMON Julia FRA 65 3/65

4 MICHELON Oceane FRA 55 4/55

5 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 50 5/50

6 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 45 6/45

7 TANNHEIMER Julia U23 GER 41 7/41

8 VITTOZZI Lisa ITA 37 8/37

9 VOBORNIKOVA Tereza CZE 34 9/34

10 CHARVATOVA Lucie CZE 31 10/31

34 CARPELLA Fabiana U23 ITA 7 34/7