Incredibile ma vero. Marc Marquez pensava di averle viste tutte nell’arco della sua incredibile carriera, ma quanto avvenuto oggi durante la procedura di partenza della Sprint del Gran Premio di Valencia 2026 non ha precedenti nella storia recente del Mondiale MotoGP. Un problema tecnico legato allo spegnimento dei semafori ha provocato infatti una reazione a catena che ha fatto andare a fuoco la Ducati del catalano, provocando inoltre il rinvio della manche.

Nel momento in cui tutti i piloti si erano schierati in griglia per l’inizio della Sprint Race valenciana, il semaforo si è di fatto bloccato sul rosso non spegnendosi e costringendo i piloti a tenere alti i giri motore delle moto per un periodo troppo lungo. Ad avere la peggio è stata la Desmosedici GP26 ufficiale del dieci volte campione iridato, che ha pagato a caro prezzo l’innalzamento eccessivo delle temperature andando a fuoco nel giro di pochi secondi.

Marquez, posizionato sulla seconda casella della griglia, ha provato inizialmente a rimanere in sella per poi vedersi obbligato a scendere dalla sua Ducati lasciandola a terra dopo averla trascinata in avanti per alcuni metri. La procedura di partenza è stata inevitabilmente annullata, anche per consentire ai commissari di intervenire sulla moto per spegnere il fuoco, ma il 33enne di Cervera è apparso subito dolorante alla coscia (rimediando come minimo una lieve bruciatura).

Successivamente, durante la pausa che precedeva la ripartenza, gli Stewards hanno comminato un doppio long lap penalty al campione del mondo (impegnato nell’ultimo weekend di gara della sua carriera in MotoGP) per aver interrotto la procedura di partenza nonostante il tutto fosse stato causato da un problema tecnico legato allo spegnimento dei semafori.