Erano i favoriti della vigilia e lo hanno dimostrato con i fatti, vincendo per dispersione le rispettive gare. Likina Amebaw e Saymon Amanuel sono stati i dominatori assoluti della Cinque Mulini 2026, edizione numero 94 della storica corsa campestre che va in scena ininterrottamente dal 1933 a San Vittore Olona (Milano) ed è valevole come prova Gold del World Athletics Cross Country Tour.

La competizione femminile senior sulla distanza dei 6,2 chilometri (tre giri) è stata dominata in lungo e in largo dall’etiope Amebaw, già prima sui 5000 nell’Ultimate Championship e sui 5 km ai Mondiali di corsa su strada, che ha fatto il vuoto sin dalla prima tornata sul fango seminando tutte le avversarie ed involandosi al traguardo con un vantaggio abissale sul resto della concorrenza.

La keniana Cynthia Chipkerui è arrivata seconda accusando un gap di 45″ dalla vincitrice, mentre il podio è stato completato dalla ventunenne azzurra Lucia Arnoldo (a 1’03” dalla vetta), che si è imposta nella volata per il terzo posto davanti alle connazionali Federica Zanne (quarta a 1’08”) e Micol Majori (quinta a 1’09”), bronzo europeo in carica sui 5000 metri. Sesta a 1’25” la campionessa italiana di 10 km e mezza maratona Elvanie Nimbona, calata alla distanza dopo un avvio coraggioso.

Netta superiorità anche nella prova maschile sugli 8,2 chilometri (quattro giri) da parte dell’eritreo Amanuel, che ha bissato il successo ottenuto nella passata edizione della Cinque Mulini andando in fuga già nella prima metà della gara e trionfando con un margine di 28″ sul burundese Celestin Ndikumana e 36″ sul keniano Frankline Kibet. Sesto a 54″ con una buona prestazione il brianzolo Luca Alfieri, il migliore degli italiani in assenza di Yeman Crippa.