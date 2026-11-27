Thibau Nys conferma il suo straordinario momento di forma e conquista la prima prova maschile della Coppa del Mondo di ciclocross 2026-2027, disputata sulla neve di Ostrava. Il campione europeo ha rispettato i pronostici al termine di una gara combattuta e resa particolarmente complicata dal freddo e dal fondo scivoloso. Il belga ha tagliato il traguardo in 57’40”, centrando la quinta vittoria consecutiva in questo avvio di stagione.

Alle sue spalle si è piazzato Tibor Del Grosso, secondo a soli due secondi e battuto sul finale dal belga. Per il corridore dell’Alpecin – Premier Tech era il ritorno alle gare nel ciclocross dopo la stagione su strada.

Terza posizione per il belga Michael Vanthourenhout, a quattro secondi, davanti al britannico Cameron Mason e al connazionale Jente Michels.

Per quanto riguarda gli italiani, il migliore è stato Stefano Viezzi, che ha concluso in 26ª posizione, con un ritardo di circa un minuto e mezzo dal vincitore. Più indietro Federico Ceolin, 37°, e Gioele Bertolini, 38°.