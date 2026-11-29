Ciclismo
Ciclocross oggi in tv, Coppa del Mondo Tabor 2026: orari, programma, streaming
Dopo il grande avvio ad Ostrava venerdì, la Coppa del Mondo di ciclocross 2026-2027 non si ferma. Oggi andrà infatti in scena subito la seconda tappa sempre in Repubblica Ceca ma a Tabor, dove si rinnoverà lo spettacolo tra fango e neve di questo avvio di stagione. Non solo gli elite ma parteciperanno alla ricca domenica anche le categorie Junior ed Under23 maschile, attese alla prima gara del massimo circuito internazionale.
LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO FEMMINILE DI CICLOCROSS DALLE 13.00
LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO MASCHILE DI CICLOCROSS DALLE 14.30
Ad Ostrava, Thibau Nys, il grande favorito per la classifica generale, ha subito messo in chiaro le cose battendo il rientrante Tibor del Grosso. Tra le donne a dettare legge è stata la lussemburghese Marie Schreiber. In casa Italia, a Tabor spera di recitare un ruolo da protagonista Sara Casasola, solo undicesima nella gara di tre giorni fa. Da segnalare anche il ritorno di Stefano Viezzi nella prova U23, campione iridato junior proprio a Tabor due anni fa.
Le prove della domenica ceca partiranno alle ore 08.50 con la gara junior uomini, seguita da quella junior femminile programmata alle ore 09.55. Si prosegue alle ore 11.20 con la prova Under 23 maschile, prima delle attese gare elite. Si parte alle 13.00 con la prova donne elite mentre quella elite maschile è prevista per le ore 14.30.
PROGRAMMA
Domenica 29 novembre
Coppa del Mondo ciclocross 2026-2027 Tabor (Repubblica Ceca)
Ore 08.50 Uomini Junior
Ore 09.55 Donne Junior
Ore 11.20 Uomini U23
Ore 13.00 Donne Elite
Ore 14.30 Uomini Elite
DOVE VEDERE LA COPPA DEL MONDO CICLOCROSS TABOR 2026
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Rai Play Sport 1 (prove elite), Discovery Plus, HBO MAX
Diretta Live testuale: OA Sport