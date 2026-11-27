È ormai scaduto il countdown per l’inizio della Coppa del Mondo di ciclocross 2026-2027. Scatterà infatti oggi la lunga stagione sul fango, con un primo weekend che si disputerà in Repubblica Ceca. Si parte da Ostrava con una giornata che propone le prime sfide elite maschili e femminili, in attesa del day-2 di domenica in programma a Tabor.

Il grande spettacolo sul fango metterà come sempre di fronte i migliori interpreti della disciplina con l’Italia che può dire la sua soprattutto in campo femminile. Sara Casasola è infatti chiamata a fare il salto di qualità in una griglia che vede come principale favorita Lucinda Brand, campionessa iridata in carica. In campo maschile, invece, i favori del pronostico sono tutti per il belga Thibau Nys, reduce dal titolo europeo.

Come detto sarà Ostrava con il suo circuito di fango e ghiaccio ad inaugurare la Coppa del Mondo 2026-2027. Eccezionalmente le gare elite andranno in scena la sera. Alle ore 18.15 saranno le donne a rompere gli indugi mentre alle 19.45 il programma verrà chiuso dall’attesa prova maschile elite.

PROGRAMMA

Venerdì 27 novembre

Coppa del Mondo ciclocross 2026-2027 Ostrava

Ore 18.15 Prova donne elite

Ore 19.45 Prova uomini elite

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING LA COPPA DEL MONDO CICLOCROSS

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Rai Play Sport 1, Discovery Plus, HBO MAX, Eurosport 2, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport