È Marie Schreiber a conquistare la vittoria nella prova femminile élite di Ostrava, appuntamento che ha inaugurato la Coppa del Mondo di ciclocross 2026-2027. La lussemburghese della SD Worx-Protime si è imposta al termine di una gara condizionata dalla neve e dalle temperature rigide. Per lei arriva il riscatto dopo la delusione e le polemiche in seguito ai Campionati Europei.

Il successo è arrivato soltanto nell’ultimo giro, quando Schreiber è riuscita a staccare le avversarie e a tagliare il traguardo in solitaria. La principale rivale è stata Aniek van Alphen, seconda a sei secondi, mentre il podio è stato completato dalla neerlandese Manon Bakker, staccata di nove secondi. Quarta posizione per la britannica Zoe Backstedt, che ha chiuso con un ritardo di 43 secondi, davanti a Ceylin Alvarado.

Non è stata invece una giornata fortunata per le due grandi attese della vigilia. Sara Casasola, reduce dalle recenti vittorie in Belgio e indicata tra le principali candidate al successo, ha pagato una partenza complicata e il traffico nelle fasi iniziali, senza riuscire a recuperare completamente il terreno perduto. L’azzurra ha concluso in undicesima posizione, mentre la campionessa del mondo Lucinda Brand, frenata anche da un problema meccanico e da una sosta ai box, ha terminato addirittura quindicesima.

Per quanto riguarda le altre italiane, Rebecca Gariboldi ha chiuso in 23ª posizione, seguita da Lucia Bramati, 27ª. Più indietro Nicole Azzetti, che ha terminato la prova al 46° posto.