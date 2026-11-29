È ancora Thibau Nys il padrone della Coppa del Mondo di ciclocross. Il belga ha conquistato il successo nella seconda prova stagionale, disputata a Tabor, in Repubblica Ceca, firmando la seconda vittoria consecutiva nel massimo circuito dopo quella ottenuta venerdì a Ostrava. Per il figlio d’arte si tratta anche della sesta vittoria stagionale in altrettante gare, a conferma di una condizione davvero eccezionale.

Il campione belga ha preso subito il comando della corsa, provando a fare selezione fin dalle prime battute. Inizialmente soltanto l’olandese Tibor del Grosso è riuscito a rimanere sulle sue ruote, ma un problema e una caduta hanno progressivamente compromesso la gara del neerlandese, costretto ad accontentarsi della quindicesima posizione. Nys ha invece continuato a guadagnare terreno, amministrando il vantaggio nelle ultime tornate e tagliando il traguardo in solitaria.

Alle sue spalle si è accesa la battaglia per il podio, con il belga Joran Wyseure capace di avere la meglio sul connazionale Michael Vanthourenhout nella parte conclusiva della prova. Quarta posizione per il britannico Cameron Mason, davanti a Gerben Kuypers.

Buona prova per Gioele Bertolini, che ha chiuso in undicesima posizione, a un passo dalla top ten. Più indietro l’altro azzurro al via, Federico Ceolin, che ha terminato la propria gara in 33ma posizione.