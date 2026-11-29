La Coppa del Mondo di ciclocross 2026-2027 è entrata nel vivo anche per le categorie giovanili. Dopo l’esordio di Ostrava riservato agli élite, a Tábor, in Repubblica Ceca, si sono disputate le prime prove stagionali dedicate agli Under 23 e agli juniores, con tre vincitori diversi nelle gare della mattinata.

Tra gli uomini Under 23 il successo è andato al francese Aubin Sparfel, che ha tagliato il traguardo in 50’08”, precedendo il belga Yordi Corsus di 2″ e il neerlandese Guus van den Eijnden di 3″. Quarta posizione per il padrone di casa Kryštof Bažant, davanti al belga Viktor Vandenberghe. Il migliore degli italiani è stato Stefano Viezzi, settimo a 38″ dal vincitore.

Nella prova maschile juniores si è imposto il ceco Ondřej Bukovský, che ha conquistato il successo davanti ai belgi Bas Vanden Eynde (+4″) e Lars Peers (+7″). Quarta posizione per il francese Victor Devos, mentre Giovanni Bosio ha ottenuto un ottimo quinto posto, risultando il migliore degli azzurri a 26″ dal vincitore. Nelle prime dieci posizioni anche Alessio Borile, settimo, e Tommaso Cingolani, nono.

Tra le donne juniores la vittoria è andata alla britannica Peggy Knox, che ha preceduto l’olandese Nynke Jochems di 10″ e la francese Noémie Jurado Roumieux di 15″. Quarta Lucie Elizalde, quinta Lilliana O’Donnell. Per l’Italia la migliore è stata Rachele Cafueri, sedicesima a 1’39” dalla vincitrice, mentre Nicole Righetto ha concluso in diciannovesima posizione.