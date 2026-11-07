Ciclocross, Aubin Sparfel si prende il titolo under 23 agli Europei. Quarto Grigolini, quinto Viezzi

È Aubin Sparfel a conquistare il titolo europeo Under 23 maschile agli Europei di ciclocross di Zeddam. Il francese ha fatto valere il proprio spunto veloce nella volata decisiva, al termine di una gara particolarmente equilibrata, precedendo i belgi Giel Lejeune e Viktor Vandenberghe.

I tre hanno tagliato il traguardo con lo stesso tempo di 46:58, ma è stato il transalpino ad avere la meglio nella lotta per la continentale, andando a beffare la coppia belga.

Un successo importante per uno dei talenti più interessanti del ciclismo francese. Nato nel 2006 a Cheniménil, Sparfel si era già messo in evidenza conquistando il titolo europeo juniores a Pontchâteau nel 2023. Il suo percorso di crescita proseguirà anche su strada: nella prossima stagione farà infatti il debutto nel World Tour con la Decathlon CMA CGM Team, entrando così nella massima categoria del ciclismo internazionale.

L’Italia accarezza il podio grazie a Filippo Grigolini, quarto classificato: l’azzurro ha sfiorato le medaglie e si è dovuto arrendere solo nello sprint conclusivo. Buon risultato anche per Stefano Viezzi, che ha concluso in quinta posizione a soli cinque secondi dal vincitore.