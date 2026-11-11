Ciclismo, tutti gli italiani che passeranno nel World Tour nel 2027: 5 esordienti, 4 erano già professionisti

Nove italiani si apprestano a fare il grande salto nel World Tour, la massima categoria del ciclismo internazionale. Nel 2027, infatti, l’elite del pedale mondiale si arricchirà di diversi alfiere del Bel Paese, desiderosi di distinguere al livello più elevato e di ottenere riscontri degni di nota. Occorre precisare che quattro erano già professionisti con squadre Professional e hanno ricevuto un contratto migliore dalle squadre più blasonate del panorama globale, mentre gli altri cinque militavano tra i dilettanti o con le Development, sbarcando a tutti gli effetti tra i pro’ per la prossima stagione.

Lorenzo Finn è indubbiamente il nome più atteso: dopo aver vinto la classifica generale del Giro d’Italia Next Gen e del Tour de l’Avenir (le due grandi corse a tappe per gli under 23), il già Campione del Mondo juniores e Under 23 sbarcherà al piano superiore con i colori della Red Bull-BORA-hansgrohe, tra l’altro dopo essersi già imposto al Sibiu Tour.

Brandon Fedrizzi salterà completamente la categoria under 23 e farà il doppio salto dagli juniores, come pochissimi hanno fatto negli ultimi anni (su tutti Remco Evenepoel e Paul Seixas), venendo accolto dalla Lotto-Intermarchè. Attenzione a due nomi molto interessanti: il velocista Davide Stella si è meritato l’ingaggio della UAE Emirates, mentre Nicolas Milesi (già sul bronzo iridato a cronometro tra gli under 23) ha ricevuto la fiducia della EF Education-EasyPost.

Promozione in prima squadra per Matteo Scalco con la XDS Astana, dopo essersi distinto con la compagine satellite kazaka. Ludovico Crescioli e Giovanni Lonardi hanno già corso da professionisti con la Polti e ora sono approdati alla Groupama-FDJ, mentre Tommaso Dati ha brillato con la maglia della UYKO e ora si è meritato il contratto della XDS Astana. Passaggio da una Professional a una World Tour anche per Alessandro Fancellu: rilanciato dalla MBH Bank, lo rivedremo in gruppo con il Team Jayco AlUla.