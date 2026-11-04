Ciclismo
Tadej Pogacar prosegue nel suo percorso verso il rientro in bicicletta. “Sarà più forte di prima”
Dopo la caduta occorsagli alla Vuelta Espana 2026, con conseguente ritiro a causa delle contusioni e della successiva scoperta della rottura di alcune vertebre, Tadej Pogacar è pronto a guardare verso un 2027 che lo vedrà provare a tornare protagonista. Riprendere l’attività, ma rispettando i tempi: pazienza – almeno per il momento – è la parola d’ordine per lo sloveno per la sua squadra, l’UAE Team Emirates-XRG.
In un’intervista a Eurosport Spagna, il ds del team che ha sotto contratto Pogacar – Joxean ‘Matxin’ Fernández – ha rassicurato i suoi tifosi dicendo: “Non ho alcun dubbio: Pogacar sarà ancora più forte dell’ultimo anno. Quando attraversi momenti davvero difficili, impari ad apprezzare ancora di più quelli belli. Credo che bisogni sempre cercare di cogliere il lato positivo in ogni situazione: dai momenti negativi si può trarre la consapevolezza che si tornerà più forti, spinti da quella determinazione in più che aiuta a migliorare”.