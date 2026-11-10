Ciclismo
Ciclismo, Lorenzo Ceccarello conquista l’argento nella cronometro alle Olimpiadi giovanili
Arriva un’altra medaglia per l’Italia alle Olimpiadi Giovanili di Dakar 2026. Lorenzo Ceccarello conquista uno splendido argento nella cronometro individuale maschile, ultima prova del programma ciclistico della rassegna senegalese.
L’azzurro ha completato gli 8,5 chilometri in 10:17.94, fermandosi a soli 7″74 dal vincitore. A conquistare la medaglia d’oro è stato lo slovacco Timotej Michalik, autore del miglior riferimento con il tempo di 10:10.20.
La medaglia di bronzo è andata al belga Daan Wilmsen, già sul podio anche nella prova in linea di domenica, con un margine di appena 0″04 sull’australiano Caleb McKenzie, quarto classificato (era stato bronzo nella prova in linea). Quinta posizione per lo zimbabwese Rohnan Nicholson, con un ritardo di 19″34 dal vincitore. Si chiude qui, come detto, il programma del ciclismo su strada in quel di Dakar.