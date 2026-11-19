Il mondo del ciclismo è in lutto per la triste scomparsa di Simone Libertino, 14enne di Darfo Boario Terme, che era rimasto gravemente ferito lo scorso 31 ottobre in un incidente stradale avvenuto a Rogno (in provincia di Bergamo). Il giovane atleta è deceduto all’ospedale Papa Giovanni XXIII del capoluogo orobico, senza essersi mai ripreso dal coma, dopo quasi tre settimane di ricovero.

“Simone è volato in cielo“, ha annunciato la mamma del ragazzo. La famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi. Simone stava tornando a casa da scuola in sella a un cinquantino acquistato da pochi giorni, in compagnia di alcuni amici. Secondo la ricostruzione dei fatti, il ragazzo è caduto, ha urtato il cordolo del marciapiede ed è finito contro un muro di recinzione, battendo violentemente la testa (indossava regolarmente il casco).

Tesserato per la Dynamic Trial, Simone Libertino aveva conquistato tre titoli italiani nel bike trial, la disciplina in cui si muove in bici superando gli ostacoli senza appoggiare i piedi a terra. La data dei funerali verrà definita nei prossimi giorni, il ragazzo ha lasciato il papà Giuseppe, la mamma Livia, le sorelle Martina e Alice.