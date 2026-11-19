Il mondo del ciclismo potrebbe aprirsi nei prossimi anni a una clamorosa novità: l’introduzione dell’airbag nell’equipaggiamento dei corridori, per evitare forti danni in seguito a rovinose cadute; sicuramente uno dei temi più importanti degli ultimi anni.

Secondo quanto riportato da Spazio Ciclismo, la squadra più attiva su questo fronte sarebbe la Decathlon CMA CGM: team che ha inserito la “questione” nel suo programma di ricerca e sviluppo.

“Ci stiamo lavorando da tre anni – ha spiegato Perrine Chudy, rappresentante di Van Rysel, marchio che cura l’ abbigliamento tecnico di Decathlon, a La Dernièere Heure –. Il prodotto viene integrato all’interno della maglia da gara e il tutto pesa circa 700 grammi. Quando il corridore si avvicina al terreno, in fase di caduta, l’airbag si attiva nel tempo di 60 millisecondi. È studiato per proteggere la gabbia toracica, il collo e la colonna vertebrale”.

Poi Perrine Chudy specifica in maniera importante che un corridore molto importante lo ha già testato:“Dagli studi che stiamo conducendo, non risulta che possa essere uno svantaggio dal punto di vista aerodinamico. Abbiamo fatto una lunga serie di prove e possiamo già dire che non è una cosa che potrà impedire a un corridore di vincere una gara. Olav Kooij lo ha già provato e lo ha anche approvato”.

Vedremo se nei prossimi mesi/anni, la novità diventerà effettiva: in questi casi comunque, va precisato, che l’ultima parola per l’approvazione di uno strumento o di un provvedimento spetta comunque all’UCI (Unione Ciclista Internazionale, ndr) che legifera su tutto quello che compone il kit di gara per i ciclisti.