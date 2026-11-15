Chi sono Siniakova/Townsend, le avversarie di Errani/Paolini alle ATP Finals: i due Slam stagionali ed i precedenti

Sara Errani e Jasmine Paolini giocheranno questa sera l’ultimo atto delle WTA Finals 2026 di tennis: ad Indian Wells, in California (USA), le azzurre cercheranno di conquistare il titolo nell’ultimo torneo della stagione contro la ceca Katerina Siniakova e la statunitense Taylor Townsend.

La ceca e la statunitense avevano chiuso la Race al secondo posto, ma Siniakova è già certa di essere la numero 1 del ranking a fine anno davanti alla compagna di doppio: le due in stagione, in coppia, hanno vinto due titoli del Grand Slam nel 2026, imponendosi al Roland Garros ed agli US Open.

Si tratta del quarto confronto tra le due coppie, con i tre precedenti disputati tutti in stagione: Siniakova e Townsend si sono imposte in semifinale proprio ad Indian Wells ed in finale a Miami, mentre Errani e Paolini si sono prese la rivincita pochi giorni fa spuntandola in rimonta nella fase a gironi delle WTA Finals.

PRECEDENTI ERRANI/PAOLINI-SINIAKOVA/TOWNSEND (1-2)

2026 WTA 1000 Indian Wells, semifinali: Siniakova /Townsend b. Errani/Paolini 6-2 6-2

2026 WTA 1000 Miami, finale: Siniakova/Townsend b. Errani/Paolini 7-6 (0) 6-1

2026 WTA Finals, round robin: Errani/Paolini b. Siniakova/Townsend 4-6 6-1 [10-8]