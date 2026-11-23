Ufficialmente la Corea del Sud, se si dovesse prendere in considerazione il solo ranking mondiale, sarebbe un ostacolo abbastanza semplice: miglior giocatore che è fuori dai primi 150, tutti gli altri fuori dai 600 e un doppio lontano dalle prime 100 posizioni dell’apposita classifica. La storia, però, non sta esattamente così, perché tra questi c’è qualcuno che stava per sbocciare davvero, nel 2018, e che poi è rimasto vittima di tanti, troppi infortuni. Parliamo dell’odierno numero 2 sudcoreano, Hyeon Chung.

30 anni, di Suwon, giocatore molto solido, Chung era molto noto anche per la sua particolare apparenza: indossava, ed è costretto tuttora a indossare, degli occhiali perché fin da piccolo ha sempre dovuto cercare di mantenere viva la vista su oggetti lontani. Il pubblico italiano lo ha conosciuto molto presto, nel 2013, quando raggiunse la finale di Wimbledon nel torneo junior. Si giocava sul Court 1, poco più in là Andy Murray stava per battere Novak Djokovic nella finale dei grandi. Dall’altra parte della rete c’era Gianluigi Quinzi. Il marchigiano vinse. La storia, poi, non è stata tenera con il marchigiano, sul quale si dovrebbe scrivere un altro capitolo per tutte le pieghe della sua carriera, ma qui il protagonista è Chung.

Che, nel 2014, riuscì a vincere i Giochi Asiatici. Un dettaglio che pare da poco, e invece è da molto, perché in Corea del Sud esistono solo due modi, nello sport, per evitare il servizio militare obbligatorio: vincere la medaglia d’oro ai Giochi Asiatici o vincere una qualsiasi medaglia alle Olimpiadi. Chung, con Yong-kyu Lim, riuscì a fare in modo di dover sostenere soltanto quattro settimane di addestramento militare di base. In pratica, fu così che riuscì a sfondare nel circuito nel 2015, diventando però contemporaneamente vittima dei primi infortuni di una lunga sequenza che ne avrebbe pesantemente minato la carriera. Nel 2017 e 2018, però, sembrava pronto a sbocciare davvero. Oltre a buoni risultati come il terzo turno nel Masters 1000 canadese, Chung riuscì a vincere le prime Next Gen ATP Finals giocate a Milano (anzi, a Rho, per essere più precisi). Batté Andrey Rublev in finale, e per contesto va rimarcato come il russo sia stato molto a lungo top ten stabile.

Ma fu il 2018 a metterlo definitivamente di fronte all’attenzione mondiale. Agli Australian Open, infatti, riuscì a compiere non uno, ma due miracoli uno dietro l’altro: batté Alexander Zverev (il tedesco era già numero 4 del mondo) in cinque set al terzo turno e, soprattutto, Novak Djokovic agli ottavi di finale, con il serbo che era appena rientrato a sua volta da un periodo estremamente travagliato. Ad oggi ci sono solo tre persone che hanno sconfitto Djokovic in tre set a Melbourne. Il primo è Marat Safin, nel 2005, praticamente al debutto del serbo. Il secondo è Roger Federer, nel 2007, agli ottavi di finale. Il terzo è Hyeon Chung. Non ce ne sono più stati altri. Il sudcoreano, poi, batté l’americano Tennys Sandgren e s’involò fino alla semifinale contro Federer, che dovette abbandonare in corso d’opera per vesciche a un piede. Ad ogni modo, si trattava del più giovane semifinalista da Marin Cilic nel 2010. Confermò i progressi a Indian Wells e a Miami, con due quarti di finale consecutivi, ma proprio da qui cominciò la sua lunga lotta con gli infortuni, che lo portò, nel 2020, ad allontanarsi completamente dal tennis e, in generale, dagli occhi del pubblico: a lungo sembrò semplicemente sparito dalla circolazione. Tornò nel 2022, ma non è mai più andato neppure vicino a ottenere i risultati di un tempo.

Ad oggi, il miglior giocatore sudcoreano è qualcuno che, a differenza di Chung, ad evitare il servizio militare non ce l’ha fatta. Soonwoo Kwon, infatti, ha dovuto iniziare la leva obbligatoria nel gennaio 2025, dopo che già la sua carriera aveva preso una strana piega di assenze e ritorni. A differenza di Chung, lui due titoli sul circuito ATP è riuscito a vincerli, ad Astana nel 2021 e ad Adelaide nel 2023 (da lucky loser, fatto rarissimo, ma non unico). Mai, però, è riuscito a spingersi oltre il numero 52 del ranking mondiale, e negli ultimi quasi due anni ha potuto giocare davvero molto poco, come nei tornei del suo Paese, in Coppa Davis e, più recentemente, nelle qualificazioni di Wimbledon. Dal 12 luglio non deve più sostenere la leva. Il terzo singolarista è una vera promessa mancata, Seong-chan Hong, attualmente nei bassifondi del ranking ATP, ma finalista agli Australian Open junior nel 2015 (lo batté il russo Roman Safiullin).

Quanto ai doppisti, i loro nomi sono Ui-sung Park e Ji-sung Nam. Dei due, ad aver avuto un pochino di successo in più è stato il secondo, che vanta due secondi turni Slam agli Australian Open, ma si tratta di giocatori che non hanno una costante presenza internazionale ad alto livello pur avendo vinto molto, e a volte anche insieme, tra ITF e Challenger (soprattutto Nam, che è del 1993, mentre Park è del 2000). Il capitano è Jong-sam Chung, un passato da numero 516 del mondo nel 1997 nonché da numero 420 in doppio, dove ha avuto un’unica presenza in un main draw ATP nel 1996 a Seul.