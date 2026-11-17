Il Giro d’Italia 2027 si disputerà da sabato 8 maggio a domenica 30 maggio: la prossima edizione della Corsa Rosa si snoderà lungo le strade del Bel Paese nel cuore della primavera, affrontando un percorso che si preannuncia particolarmente interessante ed esigente sotto ogni punto di vista. Le due cronometro individuali, l’arrivo sullo Zoncolan, la frazione con il doppio passaggio sul Mortirolo e il Gavia, la tappa che propone la salita ai Piani di Bobbio, la Rovereto-Madonna di Campiglio rappresenteranno dei crocevia di spessore.

Ma chi parteciperà al Giro d’Italia 2027? Per i primi nomi bisognerà aspettare ancora qualche settimana, a breve le squadre si ritroveranno per i primi raduni e si definiranno i paini per la prossima stagione. Le indiscrezioni non sono chiaramente mancate, a cominciare dalla suggestione Tadej Pogacar, anche se lo sloveno dovrebbe concentrarsi sul Tour de France per andare a caccia della sesta perla, ma riuscita nella storia della Grande Boucle.

Un messaggio importante è arrivato da Luca Guercilena, direttore del Giro d’Italia, in un’intervista concessa a Domestique Cyling: “Penso che corridori come Paul Seixas, Isaac del Toro e anche Remco Evenepoel e Jonas Vingegaard avrebbero un’ottima opportunità di vincere il Giro. Dovrebbero pensare attentamente ai loro obiettivi nei Grand Tour per il 2027“.

Interpretazione molto chiara e condivisibile: “Tutti sanno che Tadej domina spesso le corse e probabilmente dominerà il Tour 2027, quindi c’è un gruppo di corridori di talento che potrebbero fare qualcosa di diverso e beneficiare realmente dall’avere come obiettivo il Giro nel 2027“. Battere lo sloveno in terra transalpina sarà difficile e dunque la conclusione è semplice: “Se un corridore vince il Giro, gli cambia la vita e la carriera. Se i corridori non lo capiscono, se preferiscono finire terzi, quarti o quinti in un’altra corsa, è un loro problema”.