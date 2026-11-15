Chi è l’arbitro di Belgio-Italia di Nations League? I precedenti con gli azzurri ed i club nostrani

Ultime ore di attesa in vista di Belgio-Italia, in programma stasera (fischio d’inizio alle ore 20.45) allo stadio Re Baldovino di Bruxelles e valevole per la giornata conclusiva della fase a gironi della Nations League 2026-2027 di calcio maschile. Tutto ancora in bilico nel gruppo 1 della Lega A, con gli azzurri attualmente in vetta alla classifica ma costretti a fare risultato per evitare con ogni probabilità di scivolare al terzo posto vedendo sfumare così l’accesso ai quarti di finale.

La UEFA ha puntato per questa sfida su una squadra arbitrale norvegese, con Espen Eskas nel ruolo di direttore di gara che verrà affiancato sulle linee laterali dagli assistenti Jan Erik Engan e Alf Olav Rossland mentre il quarto ufficiale designato è Sigurd Kringstad. Il supporto della tecnologia sarà affidato invece ad una coppia tedesca composta da Christian Dingert (responsabile della sala VAR) e Kristoffer Hagenes (AVAR).

Eskas ha già diretto una partita della Nazionale maggiore italiana che risale al 10 ottobre 2024, quando Donnarumma e compagni pareggiarono 2-2 proprio con il Belgio in Nations League all’Olimpico di Roma non sfruttando una situazione di doppio vantaggio anche a causa dell’espulsione diretta comminata a Lorenzo Pellegrini dopo 40 minuti.

Il 38enne norvegese ha arbitrato nel complesso sette incontri di coppe europee in cui era coinvolto almeno un club del Bel Paese. Bilancio in perfetta parità per l’Atalanta con una vittoria ed una sconfitta (l’1-6 casalingo in Champions contro il Bayern Monaco), mentre per il resto sono arrivati un successo a testa per Roma, Inter e Fiorentina ed un ko per Juventus e Milan.