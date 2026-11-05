Chi è Ken Harnden, il nuovo allenatore di Zaynab Dosso. Scommessa negli USA per svoltare

Zaynab Dosso ha vissuto una stagione a due volti: durante l’inverno si è scatenata sui 60 metri e si è laureata Campionessa del Mondo Indoor, riuscendo nell’impresa di battere addirittura Julien Alfred, la Campionessa Olimpica di Parigi 2024; in estate, invece, la velocista emiliana non è mai decollata ed è rimasta lontana dalle prestazioni attese alla vigilia sui 100 metri, faticando ad avvicinare il muro degli undici secondi e non andando oltre un poco soddisfacente settimo posto agli Europei.

A Torun era diventata la prima italiana della storia a scendere sotto i sette secondi nello sprint puro (6.99 il 22 febbraio, poi un mese più tardi salì sul trono iridato con 7.00), mentre sui 100 metri ha ottenuto come miglior riscontro cronometrico regolare l’11.07 con 2,0 m/s di vento a favore a Savona il 20 maggio, nella rassegna continentale si espresse in 11.11 in semifinale e il suo record italiano di 11.01, datato 2024, è rimasto un miraggio.

Per dare una sterzata alla propria carriera e per cercare di essere protagonista ai Mondiali di Pechino 2027 e alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, Zaynab Dosso ha optato per un stravolgimento totale: lasciare coach Giorgio Frinolli, trasferirsi negli USA e intraprendere un nuovo percorso tecnico sotto la guida dell’allenatore Ken Harnden. L’azzurra farà le valigie per l’Alabama e, a partire dal 16 novembre, seguirà le direttive dell’head coach dell’Università di Auburn, il calendario dei prossimi appuntamenti agonistici verrà svelato nelle settimane venture, il primo obiettivo potrebbe essere rappresentato dagli Europei, previsti a inizio marzo in quel di Valencia.

Chi è Ken Harnden? Classe 1973, nativo dello Zimbabwe, ha rappresentato il proprio Paese alle Olimpiadi di Atlanta 1996 e Sydney 2000, senza però raggiungere la finale dei 400 ostacoli, la sua specialità di elezione in cui vanta un personale di 48.05. In carriera ha conquistato tre medaglie di rilievo internazionale: l’argento ai Campionati Africani nel 1998, il bronzo ai Giochi del Commonwealth nel 1998 e l’argento agli All-Africa Games nel 1999, senza dimenticarsi di due finali disputate ai Mondiali, sempre sul giro della morte con barriere.

Premiato come assistant coach dell’anno a livello universitario per ben otto volte, è stato nominato a capo del programma di atletica della Auburn dallo scorso 6 luglio. Ken Harnden è l’allenatore di Ja’Kobe Tharp (il primatista mondiale dei 110 ostacoli) e di Kayinsola Ajayi (eccellente velocista, capace di battere Oblique Seville sui 100 metri e detentore del record nigeriano con 9.84), giusto per citare i suoi pupilli più noti in campo internazionale.

Otto dei suoi allievi sono riusciti ad abbattere il muro dei dieci secondi sui 100 metri, il tutto senza grossi clamori mediatici: è un allenatore molto composto e concreto, di grande esperienza, molto attento ai dettagli, capace di infondere motivazioni e stimoli ai propri allievi.

Zaynab Dosso lo ha presentato in questo modo, attraverso i canali federali: “Alla base di tutto c’è la parola novità. o che questo percorso mi può portare a fare ancora di più. Coach Harnden è ambizioso e si immedesima tanto negli atleti. È molto attento all’aspetto biomeccanico e alla programmazione, organizza tutto, dall’inizio alla fine. È un bel gruppo, per me sarà motivante e allo stesso tempo stimolante far parte di un ambiente che è nuovo“.