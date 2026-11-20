L’Italia si appresta a giocare l’ultimo match casalingo del Nations Championship contro le Fiji: domani esordirà in azzurro Domingo Miotti, mediano d’apertura classe 1996 del Montpellier, nato a San Miguel de Tucuman ma eleggibile per l’Italia grazie alle origini italiane della famiglia.

L’ultimo incontro disputato con l’Argentina risale al luglio 2022, e Miotti è quindi diventato convocabile dagli azzurri per le regole di World Rugby: si tratta del secondo numero 10 nella storia del rugby internazionale, dopo Diego Dominguez, ad indossare in carriera sia la maglia dei Pumas che quella dell’Italia.

Gonzalo Quesada parla così di Miotti: “Tutto è iniziato tre anni fa, quando sono arrivato in Italia. Mi ha fatto sapere che, avendo un nonno italiano, avrebbe potuto rappresentare la Nazionale italiana. Quest’anno abbiamo ripreso i contatti. Mi ha spiegato che gli avrebbe fatto piacere essere preso in considerazione per l’Italia“.

La scelta di Miotti: “Senza prendere alcun impegno, abbiamo valutato questa possibilità. Domingo è un grande giocatore e una persona eccellente. Ha dimostrato una grande motivazione e, pur avendo la possibilità di rappresentare entrambi i Paesi, ha preso questa decisione“.

L’importanza di Miotti per l’Italia: “Con Paolo Garbisi, Tommaso Allan, Giacomo Da Re e Domingo Miotti abbiamo quattro opzioni interessanti nel ruolo di mediano d’apertura, con caratteristiche diverse. Questo ci dà maggiore profondità e una sana competizione interna, molto positiva per la Nazionale“.