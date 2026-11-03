Chi affronterà Matteo Berrettini al prossimo turno a Parigi? I precedenti contro un mancino francese

Matteo Berrettini non vuole fermarsi dopo aver superato un primo turno di fuoco contro Brandon Nakashima (10-8 al tie-break del terzo set annullando due match point) e tornerà in campo martedì o mercoledì per affrontare il padrone di casa francese Ugo Humbert ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Parigi 2026 sul veloce indoor della Défense Arena di Nanterre.

A confronto il n.38 (Humbert) ed il n.43 (Berrettini) della classifica ATP, due giocatori ormai piuttosto esperti che si sono incrociati già quattro volte in passato nel circuito maggiore. Il bilancio dei precedenti premia l’azzurro, che si è imposto in ben tre occasioni (3-0 agli US Open 2020, 2-0 all’ATP Cup 2022 in Australia e 3-0 a Flushing Meadows nel 2023) perdendo però l’ultimo scontro diretto.

Il 28enne transalpino ha avuto la meglio un anno fa sul cemento al coperto di Stoccolma per 7-6 6-3, interrompendo così il trend negativo e dimostrando di poter mettere in difficoltà Berrettini su questa superficie. Humbert è capace di esaltarsi in questo contesto, arrivando in finale proprio nel Masters 1000 parigino del 2024 con il suo insidioso servizio mancino ed un gioco piuttosto offensivo.