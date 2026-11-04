Charles Leclerc torna a casa per la nascita della figlia: Beganovic al suo posto nella FP1 in Brasile

A Città del Messico dieci squadre su undici avevano schierato almeno un rookie nella prima sessione di prove libere (per rispettare il programma stagionale di sviluppo dei giovani piloti imposto dal regolamento), mentre Ferrari si era presentata in FP1 con i titolari Lewis Hamilton e Charles Leclerc in modo da concedere a Rafael Camara la possibilità di debuttare in Formula Uno nel Gran Premio di casa in Brasile.

Il terremoto scoppiato durante l’ultimo weekend di gara in casa Haas (ovvero la chiusura anticipata del rapporto con Esteban Ocon dopo un litigio con il team principal Ayao Komatsu) ha stravolto però i piani della Scuderia di Maranello, “costretta” a liberare Camara per disputare l’intero fine settimana di Interlagos con la squadra americana che lo accoglierà poi a tempo pieno nel 2027.

La Rossa ha dovuto ripiegare così sul collaudatore svedese Dino Beganovic, che tornerà dunque al volante della SF-26 nel primo turno di prove libere a San Paolo dopo aver già partecipato a quattro FP1 tra il 2025 ed il 2026 (quest’anno in Bahrain ed in Austria).

Il prodotto della FDA sostituirà Charles Leclerc, che ha lasciato il Brasile per rientrare in fretta e furia a casa in vista dell’imminente nascita della sua primogenita. Il pilota monegasco vuole assistere al parto della moglie Alexandra Saint Mieux, per poi raggiungere nelle sue intenzioni Interlagos in tempo per poter disputare la seconda sessione del venerdì.