Charles Leclerc sulle polemiche con Hamilton: “Ci siamo confrontati. Sarebbe importante non trascinare queste discussioni”

Charles Leclerc chiude in quarta posizione al termine delle qualifiche del Gran Premio di San Paolo, ventesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Interlagos i piloti hanno dovuto affrontare le problematiche legate alla pioggia che ha davvero messo in difficoltà i protagonisti. Non solo, anche le penalizzazioni in vista di domani hanno cambiato le carte in tavola.

Lando Norris è stato il migliore in queste condizioni facendo fermare il cronometro sul tempo di 1:27.470 con 204 millesimi di vantaggio su George Russell mentre sono 625 su Kimi Antonelli. Quarta posizione per Charles Leclerc a 819, quinta per Liam Lawson a 851, mentre in sesta troviamo Nico Hulkenberg. Settimo Isack Hadjar a 1.293, ottavo Oliver Bearman a 2.361, nono Fernando Alonso a 2.841 e decimo Alexander Albon a 2.986.

Al termine delle qualifiche sulla pista brasiliana il pilota del team Ferrari ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Diciamo che ho avuto un feeling buono lungo il corso delle qualifiche. Abbiamo cercato di capire meglio la vettura in queste condizioni. Siamo arrivati poi alla Q3 e sperimentando ci siamo trovati dal lato sbagliato. Ad ogni modo è stato molto interessante e ci darà una mano per avere più confidenza in queste condizioni. Domani? Partirò nel centro del gruppo, vedremo come andranno le cose e il meteo”.

Ultima battuta sulle polemiche con il suo vicino di box Lewis Hamilton: “Penso che in un team sia sempre fondamentale. L’unica cosa è che non capisco l’utilità di proseguire con questi discorsi per così tanto tempo. Io e Lewis ci siamo detti le rispettive opinioni ma direi che sarebbe importante prima o poi chiudere queste discussioni”.