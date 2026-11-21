È un Charles Leclerc arrabbiato quello che si presenta ai microfoni dopo le qualifiche del Gran Premio di Las Vegas. Una sessione da incubo per la Ferrari, culminata con una clamorosa doppia eliminazione in Q2 che non si verificava dal GP dell’Emilia-Romagna del 2025: il monegasco ha chiuso appena 11° (1’35″197), subito davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton (12°), e domani scatterà dalla decima casella solo grazie alla penalità di dieci posizioni inflitta a Oscar Piastri (McLaren).

Eppure, le premesse della Q1 avevano fatto ben sperare, con Leclerc capace di piazzare il terzo tempo (1’35″040) nonostante l’asfalto ghiacciato a 16 gradi. Nel momento decisivo della Q2, però, tutto è andato storto: gomme Soft nuove che non hanno garantito l’aderenza sperata, un errore nel giro chiave e, soprattutto, una gestione caotica del traffico dal muretto box.

Ai microfoni di Sky Sport F1, il numero 16 della Rossa non ha usato giri di parole per fotografare la serata storta del Cavallino: “L’errore sicuramente pesa, ma è anche vero che non ne abbiamo fatta una giusta oggi, per tutta la sessione avevamo piloti che stavano spingendo dietro e i messaggi non arrivavano“, ha sbottato Leclerc, puntando il dito contro i ritardi nelle comunicazioni radio che lo hanno costretto a continui fuori linea per lasciar strada agli avversari.

“Sono abbastanza incazzato perché ho preso tutto quello che c’era fuori linea per tutta la qualifica, poi ovviamente la macchina non fa quello che deve fare“, ha proseguito il monegasco, allargando poi l’analisi ai limiti tecnici della SF-26 sul tracciato del Nevada. “Non mi attendevo un weekend così complicato. Se guardiamo il gap, è stranamente migliore di quello che ci aspettavamo, perché prendiamo un secondo in rettilineo, e in questi casi è difficile fare qualcosa“.

Con quasi un secondo di ritardo puro nei tratti veloci rispetto alla concorrenza e una partenza a centro gruppo, per Charles e per tutta la Ferrari la gara di domani si preannuncia tutta in salita.