Charles Leclerc: “Sensazioni pessime nell’abitacolo. Questione chiarita con Hamilton, parlare ha aiutato”

Non è una Ferrari competitiva quella vista oggi sul circuito di Interlagos in occasione del venerdì del Gran Premio del Brasile 2026, ventesimo appuntamento del Mondiale F1. Le due vetture della scuderia di Maranello non sono riuscite a posizionarsi nella top5 nella seconda sessione di prove libere, evidenziando grossi problemi sul giro secco ed un ritmo inferiore ai team avversari.

Dopo aver saltato le FP1, Charles Leclerc non è andato oltre la settima posizione al termine delle FP2, chiudendo con un distacco di 720 millesimi dal nuovo campione del mondo Andrea Kimi Antonelli. Segnali negativa per la Ferrari che si era dimostrata competitiva nei precedenti venerdì della stagione (prima di crollare in qualifica). Adesso, al clima già teso all’interno della scuderia, si aggiunge anche una crisi prestazionale all’inizio del weekend brasiliano che dovrà essere sanata già da domani.

Come riportato da Motorsport.com, il monegasco ha espresso così la sua delusione per la giornata: “È stato un venerdì davvero molto difficile. Davvero complicato. Le sensazioni all’interno dell’abitacolo erano pessime. Abbiamo molto lavoro da fare, probabilmente più che in altri fine settimana, perché l’assetto della vettura dovrà cambiare parecchio per domani”.

La natura dei problemi: “Sui rettilinei perdevamo terreno, è vero, ma credo che, per quanto riguarda le curve, sia stato forse il venerdì in cui ho avuto le peggiori sensazioni in tutta la stagione. C’è molto da migliorare in curva, ancor più che sui rettilinei, dove sappiamo di avere un deficit. Di solito siamo molto veloci nel lento, ma oggi non è stato così”.

Concludendo sui problemi interni con Hamilton: “Sì, credo sia stato molto positivo parlarne tutti insieme. Per me è stata una settimana piuttosto intensa, in senso positivo, dato che sono diventato papà per la prima volta. Non avevamo ancora avuto modo di confrontarci, e credo che discutere ciò che era rimasto in sospeso fosse necessario. Ora sento che la questione è stata completamente chiarita e non credo sia il caso di parlarne ancora in futuro”.