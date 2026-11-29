La Ferrari ha blindato, con il sesto e settimo posto di Lewis Hamilton e di Charles Leclerc, con un round d’anticipo la piazza d’onore nella classifica Costruttori. È stato proprio il monegasco, al termine della corsa, a indicare nel risultato di squadra l’obiettivo prioritario del weekend.

Il momento più delicato per il box di Maranello è arrivato nelle fasi iniziali, quando i due ferraristi si sono ritrovati affiancati. Hamilton ha approfittato del duello tra Leclerc e Lando Norris per passare il compagno, e via radio Leclerc ha lasciato trapelare un certo disappunto. La manovra sembrava non rientrare in quelle che appaiono come nuove intese interne, studiate per disciplinare i confronti diretti tra i due piloti.

Ai microfoni di Sky, Leclerc ha spiegato: “Dovevamo trovare delle soluzioni, non posso andare nel dettaglio delle soluzioni, sono però contento che ho seguito la mia parte e comunque oggi la cosa più importante era il secondo posto nel Mondiale Costruttori“.

Il ferrarista ha poi allargato il discorso al rendimento della SF-25, sorprendente rispetto alle attese: “Il passo era migliore di quello che ci aspettavamo, poi valuteremo come mai, non ci aspettavamo di essere competitivi ed è da analizzare”. Sulla questione dei rapporti in pista ha ribadito: “Dovevamo trovare delle soluzioni, ma io da parte mia ho seguito e i costruttori sono più importanti. È la cosa positiva della giornata“.

Lo sguardo di Leclerc si è infine spostato sull’intera stagione, chiusa con un risultato che non può appagare un team come la Ferrari: “Il secondo posto dei costruttori? Guardando tutta la stagione, abbiamo fatto secondi, ma non possiamo essere soddisfatti e noi vogliamo andare a vincere il campionato, però dobbiamo prenderlo come motivazione“. Poi la riflessione sulla pista di Las Vegas: “Negli USA è una pista specifica, però speriamo di ritrovare il passo nel modo giusto per capire“.