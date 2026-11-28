Ha davvero poca voglia di sorridere Charles Leclerc al termine delle qualifiche del Gran Premio del Qatar, ventiduesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sotto le luci dei riflettori del tracciato di Lusail la Ferrari ha decisamente deluso. Dopo la pessima qualifica di Las Vegas è arrivato un altro capitolo grigio, con i due piloti del Cavallino Rampante che hanno chiuso ben lontani dalle prime file e, soprattutto, hanno totalizzato un ritardo che ha ampiamente valicato il secondo.

George Russell ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:21.695 e ha messo le mani sulla pole position con 128 millesimi di vantaggio su Andrea Kimi Antonelli, quindi terzo Lando Norris a 480, mentre è quarto Oscar Piastri a 550. Quinta posizione per Isack Hadjar a 596 millesimi dalla vetta, sesta per Max Verstappen a 637, mentre in settima troviamo un deluso Charles Leclerc a 1.260. Ottavo Arvid Lindblad con un distacco di 1.337, quindi nono Lewis Hamilton a 1.413 mentre completa la top10 Liam Lawson a 1.439.

Al temine delle qualifiche odierne il pilota del team di Maranello ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “C’è qualcosa di fondamentale che non sta proprio funzionando su questa pista. Lo sappiamo, è un tracciato con un asfalto molto liscio e, parlando con i due piloti della Mercedes, nemmeno loro capiscono come facciano ad avere un vantaggio così ampio. Detto questo, il nostro lavoro sarebbe capire cosa non va per fare in modo di colmare il gap in queste piste. Oltre ai lay-out anche l’asfalto così liscio ci fa soffrire. Sin dalla FP1 è chiaro che facciamo molta fatica”.

Il monegasco prosegue e prova a trovare i rivali in vista della gara di domani: “Guardando i tempi direi con le Racing Bulls ma non voglio nemmeno partire in maniera pessimista. Proveremo a giocarcela contro chi ci precede ma, al momento, non abbiamo grandi chance”.