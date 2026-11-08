Charles Leclerc deluso: “Sui rettilinei perdevo un’enormità, non tenevo il passo dell’Alpine”

Charles Leclerc non ha troppi motivi per sorridere al termine del Gran Premio di San Paolo, ventesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Interlagos il pilota monegasco non è andato oltre la settima posizione finale con un distacco enorme di 1:13 dalla vetta. La partenza dal centro del gruppo non ha aiutato, ma oggi la Rossa ha mancato l’appuntamento sia sull’asciutto, sia sul bagnato.

La vittoria è andata a Lando Norris, che ha vinto con 14.6 secondi di vantaggio su Max Verstappen, mentre è terzo Isack Hadjar a 24.4. Quarta posizione per George Russell a 33.9, quinta per Kimi Antonelli a 36.0, mentre in sesta troviamo Oscar Piastri a 56.4. Settimo Charles Leclerc a 1:13, ottavo Liam Lawson a 1:15, quindi ad oltre un giro Lewis Hamilton nono e Nico Hulkenberg decimo.

Al termine del Gran Premio di San Paolo il pilota del team di Maranello ha raccontato le sue sensazioni nell’incontro con i media: “La gara, come si è visto, non è stata semplice. Partivo indietro per la penalizzazione ma confidavo di poter rimontare in maniera più netta. Invece, sin da subito, ho avuto la sensazione che qualcosa non andasse a livello di potenza del motore. Non so cosa sia successo, dovremo analizzarlo con il team. Anche contro le Alpine perdevo tantissimo sui rettilinei, qualcosa come 8 decimi. Un gap che mi appariva impressionante. Non so se ci fosse qualcosa che non andasse con il motore, però la macchina in curva non andava male. Sul dritto, però, abbiamo perso una quantità enorme di tempo”. Ultima battuta sul suo duello con Liam Lawson: “So che abbiamo battagliato in maniera dura e c’è stato anche un piccolo contatto, ma sapevo che avevo una sola opportunità e l’ho colta”.