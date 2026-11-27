Il venerdì del Gran Premio del Qatar si chiude con più interrogativi che certezze per la Ferrari. A Lusail, la SF-26 ha mostrato limiti evidenti sia sul giro veloce sia nelle simulazioni di gara, mentre la Mercedes ha imposto un ritmo che ha sorpreso anche Charles Leclerc. Il monegasco non nasconde la preoccupazione: la prestazione della Rossa è stata insufficiente per tutta la giornata e, al momento, non c’è una spiegazione convincente.

“È stata una sessione davvero, davvero difficile”, ha raccontato il pilota dopo le FP2. “Credo che il mio miglior tempo sia stato il primo giro lanciato nelle FP2 e dopo non siamo mai riusciti a migliorare davvero“.

Il suo lavoro è stato condizionato anche da un incidente. Un impatto con un cordolo ha danneggiato il fondo della monoposto; poco dopo, un testacoda con uscita nella ghiaia ha aggravato la situazione, costringendo il monegasco a interrompere la simulazione con le gomme medie. La squadra ha quindi scelto di sostituire l’intero componente, rinunciando a una parte importante della raccolta dati.

Leclerc, però, non vuole che l’inconveniente diventi una giustificazione per il rendimento della Ferrari. “Ovviamente non abbiamo percorso molti giri con la gomma media perché ci siamo dovuti fermare per riparare il danno al fondo che avevo procurato su un cordolo. Poi, quando ho perso la macchina, la situazione è probabilmente peggiorata ancora di più, quindi abbiamo deciso di sostituire direttamente il fondo, il che ci ha fatto perdere parecchio tempo“.

Il problema, secondo il numero 16, va ben oltre il danno riportato in pista. “Ma ad essere onesti, non è nemmeno questo il motivo per cui siamo stati lenti. Siamo stati semplicemente molto lenti dal primo giro di stamattina fino all’ultimo delle FP2 ed è molto difficile capire quale sia l’anomalia“.

Il confronto con la Mercedes rende il quadro ancora più preoccupante. Le Frecce d’Argento hanno dominato la giornata, mostrando una superiorità superiore alle aspettative della vigilia. “Penso che questo valga non solo per noi ma per tutti, soprattutto nel confronto con la Mercedes“, ha spiegato Leclerc. “Sembrano avere sempre avuto la macchina migliore, ma ora lo è a un livello che non ci aspettavamo“.

La Ferrari dovrà quindi individuare l’origine del problema prima delle qualifiche, anche se il lavoro da fare è considerevole. “Credo davvero che ci sia un elemento anomalo che dobbiamo individuare. Al momento non siamo ancora riusciti a metterci il dito sopra, ma continueremo a lavorare per ribaltare la situazione domani“.

Nel frattempo, il box di Maranello ha dovuto fare i conti anche con il guasto alla power unit che ha fermato Lewis Hamilton nel finale delle seconde libere. Leclerc non considera l’episodio un campanello d’allarme per il resto del fine settimana, ricordando che a fine stagione le squadre utilizzano spesso unità con un elevato chilometraggio.

La vera emergenza resta comunque la mancanza di velocità. La Ferrari non ha trovato risposte né con poca benzina, in vista della qualifica, né con il serbatoio pieno, condizione nella quale abitualmente riesce a esprimersi meglio. È proprio il passo gara, questa volta, a destare i maggiori timori.

“Alla fine della giornata, credo che la cosa più preoccupante sia il passo“, ha ammesso Leclerc. “Nel complesso, il ritmo è stato davvero molto scarso. Con poca benzina e con tanta benzina: normalmente i long run con tanto carburante sono il nostro punto di forza, ma oggi non c’era proprio passo“.

La notte a Lusail sarà dedicata all’analisi dei dati, ma il pilota non ha ancora individuato una strada concreta per recuperare il terreno perduto. “Sono abbastanza sincero nel dire che al momento non riusciamo a spiegarcelo. Ci sarà tantissimo lavoro da fare stanotte analizzando i dati. Sicuramente c’è molto da lavorare, ma ad ora non ho davvero idea di cosa possiamo fare di significativamente meglio per capovolgere completamente la situazione. Ed è proprio quello di cui avremmo bisogno“.