Lorenzo Bernardi ritrova la panchina dell’Igor Gorgonzola Novara e alla prima partita trova la squadra che a marzo aveva chiuso la sua precedente avventura in Piemonte. Giovedì 26 novembre alle 20.30, al Palaverde di Villorba, la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano ospita le azzurre nella prima giornata del girone B di Champions League. Il club novarese ha annunciato domenica, all’indomani dello 0-3 nel derby con la Reale Mutua Fenera Chieri, l’esonero di Massimo Barbolini e il ritorno di Bernardi, già sotto contratto e di nuovo alla guida della prima squadra da lunedì 23 novembre. Tre giorni di lavoro prima di misurarsi con la capolista della Serie A1, che due settimane fa ha vinto in tre set al Pala Igor.

Nelle tre stagioni della sua prima esperienza a Novara, Bernardi ha conquistato la Challenge Cup nel 2024 e la CEV Cup nel 2025, con Tatiana Tolok premiata come miglior giocatrice del torneo. Nell’ultima Champions le piemontesi erano uscite al golden set contro la Savino Del Bene Scandicci nel turno che precedeva i quarti. Il nuovo girone propone subito la trasferta sulla carta più dura. Nell’altra gara, in contemporanea, il Developres Rzeszów ospita il Dresdner SC. Le due italiane torneranno in campo mercoledì 2 dicembre, con le venete a Dresda e le piemontesi in casa contro le polacche.

La squadra di Daniele Santarelli ha preso da sola il comando del campionato con il 3-1 alla Numia Vero Volley Milano davanti ai 12.925 spettatori dell’Unipol Forum. Dieci vittorie, 30 punti e due soli set ceduti, uno a Bergamo e uno ad Assago, oltre alla Supercoppa già vinta contro la Savino Del Bene Scandicci. Nel big match, dopo il 14-25 del secondo set e il 19-21 nel terzo, le venete hanno rimesso in moto l’attacco e chiuso quel parziale 25-23. Nel quarto hanno resistito agli otto muri di Milano, cancellato la prima occasione delle lombarde per andare al tie-break e chiuso 28-26 con Gabi.

Isabelle Haak ha firmato 29 punti, con 28 attacchi vincenti su 52, ed è stata premiata come MVP. Gabi, 16 punti, e Zhu Ting, 12, hanno dato a Joanna Wołosz continuità sulle bande e tenuto in ricezione, con il 74% e il 78% di positività. Al centro Raphaela Folie ha aggiunto 10 punti, quattro a muro. Se la battuta lascia a Wołosz tutte le uscite, il muro piemontese deve dividersi fra il primo tempo e tre attaccanti capaci di chiudere anche i palloni più difficili.

L’Igor Gorgonzola Novara è settima in A1 con 16 punti, cinque vittorie e cinque sconfitte. Ha vinto a Cuneo e a Talmassons, ma nelle ultime due gare interne è rimasta senza set contro Conegliano e Chieri. Nel derby ha attaccato con il 33%, scendendo al 17% nel secondo parziale, in cui ha incassato cinque muri. Kaja Grobelna e Britt Herbots hanno chiuso con 12 punti a testa, Tatiana Tolok con nove e il 25% in attacco. La russa ha giocato in posto quattro e ha ricevuto 26 palloni, più di ogni altra novarese, mentre Grobelna è partita da opposta. L’Igor ha trovato più soluzioni nel terzo set, chiuso ai vantaggi, ma in tutta la partita ha ricavato appena nove break point e ha sbagliato 11 servizi.

Nel precedente dell’11 novembre al Pala Igor era stata proprio Tolok, con 17 punti, a tenere in partita Novara. Dall’altra parte Haak ne aveva messi a segno 22 con il 67% in attacco e Zhu Ting ne aveva aggiunti 16 per il 3-0 veneto. Per Bernardi uno dei primi temi sarà dare a Carlotta Cambi più possibilità di distribuire il gioco. Ilenia Moro ha ricevuto con il 65% di positività e il 56% di perfezione contro Chieri. Da quella base Novara può provare a coinvolgere di più Sara Bonifacio e le altre centrali, alleggerendo il carico sulle attaccanti di palla alta e costringendo il muro veneto a muoversi fino all’ultimo.

Conegliano parte favorita e ad Assago ha già mostrato di poter vincere anche quando il muro avversario le toglie alcune certezze. Per l’Igor il banco di prova sarà la continuità dopo il cambio palla. Rischiare al servizio ha senso se la pressione costringe Wołosz a giocare lontano da rete e se il muro-difesa trasforma quei palloni in occasioni di contrattacco. È lì che la squadra di Bernardi può guadagnarsi scambi e finali di set più equilibrati, il primo segnale da cercare dopo il cambio in panchina.